İstanbul’a kar geliyor! Meteoroloji uzmanı tarih verdi! İstanbul’a kar ne zaman yağacak?

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

İstanbul'da kar için geri sayım başladı. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, yaptığı değerlendirmede kente ilişkin tarih paylaştı. Tek'e göre, İstanbul'da 20 Ocak'tan itibaren kar yağışı bekleniyor.

Uzmanın açıklamasına göre, bu tarihten sonra kutuplardan gelecek soğuk hava dalgası şehirde etkisini artıracak. Böylece hem yüksek kesimlerde hem de şehir merkezinde kar ve sulu kar ihtimali gündeme gelecek.