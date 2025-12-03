İstanbul’a kar geliyor! Meteoroloji uzmanı tarih verdi! İstanbul’a kar ne zaman yağacak?

Aralık ayının gelmesiyle Türkiye genelinde kış kendini hissettirmeye başladı. Doğu illerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Meteoroloji Genel Müdürlüğü yoğun uyarılar yayınladı. Uzmanlar, hava koşullarındaki ani değişimlere dikkat çekerek, megakente kışın etkisini hissettirecek günlerin yaklaştığını belirtti ve İstanbul'a kar yağışının tarihini açıkladı. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte, yanıtı...
Kış mevsiminin gelişiyle birlikte doğu illerinde yoğun kar yağışı görülürken, İstanbul'da kar beklentisi gündemdeki yerini koruyor. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında yaptığı değerlendirmede, megakente ilişkin net bir tarih verdi. Uzman isim, İstanbul'da kar yağışının Aralık ayında beklenmediğini, soğuk hava dalgasının yılbaşından sonra etkili olacağını belirtti.
İstanbul'da kar için geri sayım başladı. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, yaptığı değerlendirmede kente ilişkin tarih paylaştı. Tek'e göre, İstanbul'da 20 Ocak'tan itibaren kar yağışı bekleniyor.
Uzmanın açıklamasına göre, bu tarihten sonra kutuplardan gelecek soğuk hava dalgası şehirde etkisini artıracak. Böylece hem yüksek kesimlerde hem de şehir merkezinde kar ve sulu kar ihtimali gündeme gelecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. kuzey ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu, zamanla güney kesimlerinin parçalı çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu
İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu
MUĞLA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu
Parçalı ve az bulutlu zamanla batı kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 22°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu
HATAY °C, 17°C
Az bulutlu
ISPARTA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 13°C
Parçalı bulutlu
RİZE °C, 16°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 16°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 15°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 6°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 7°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 6°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 7°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
BATMAN °C, 12°C
Parçalı bulutlu
DİYARBAKIR °C, 14°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 16°C
Parçalı bulutlu
MARDİN °C, 14°C
Parçalı bulutlu