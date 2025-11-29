İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji uzmanı tarih verdi İstanbul’da kar yağışı ne zaman başlayacak?

Meteoroloji kaynaklarından gelen son tahminler İstanbul için kış hazırlıklarını hızlandırdı. Aralık ayına doğru ilerlerken, hava sıcaklıklarının düşmesi kar ihtimalini artırdı. Kentte yağışların başlamasıyla birlikte gözler İstanbul'da kar yağışının beklenen tarihine çevrildi. Uzmanlar, bu yıl ilk karın kente ne zaman düşeceğine dair önemli ipuçları paylaşırken, şehir genelinde hava koşullarının değişeceğine dikkat çekiyor. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, son hava durumu tahminlerine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.
Şen'e göre İstanbul'da kar yağışı için biraz daha beklemek gerekecek. Kentte bu yıl karın büyük olasılıkla ocak ayının ortasında veya ikinci yarısında görülmesi bekleniyor. Bunun nedeni, kutuplardan gelecek soğuk hava akımlarının ancak bu tarihlerde Türkiye'nin bulunduğu enlemlere ulaşacak olması. Bu nedenle aralık ayında İstanbul'da daha ılıman bir hava hakim olacak.
Türkiye'nin tüm bölgelerinde durum aynı değil. Coğrafi yapısı gereği yüksek kesimlere sahip olan Anadolu'da kar ihtimali daha erken başlıyor. Prof. Dr. Şen, aralık ayının ikinci yarısından itibaren Anadolu'nun birçok bölgesinde kar yağışlarının görülebileceğini belirtiyor.
Özellikle önümüzdeki pazartesi günü Kars, Ardahan, Erzurum ve Malatya çevresinde karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise doğrudan kar yağışı bekleniyor. Bu, kışın Anadolu'da etkisini göstermeye başladığının önemli bir işareti olarak değerlendiriliyor.
Türkiye genelinde bugün hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. İstanbul'da termometreler 19 dereceyi gösteriyor. Normalde bu mevsimde sıcaklıkların 15-16 derece civarında olması bekleniyor. Meteoroloji uzmanları, önümüzdeki günlerde sıcaklıkların yüksek seyretmeye devam edeceğini belirtiyor.
Uzmanlar, sıcaklıklarda küçük dalgalanmaların yaşanabileceğine dikkat çekiyor. Özellikle hafta sonu İstanbul'da sıcaklıkların 16-17 dereceye düşmesi öngörülüyor. Ancak bu düşüşler, mevsim normallerinin altına inmeyecek.
Meteorolojiye göre, yarından itibaren batı bölgelerinde yağışlar etkili olacak. Cumartesi ve pazar günleri ise neredeyse Türkiye'nin tüm bölgelerinde yağış bekleniyor. Bu yağışlar; batı, iç ve güney bölgelerde yağmur şeklinde görülecek.
Sadece Pazartesi günü Doğu Anadolu bölgelerinde karla karışık yağmur bekleniyor. Bu, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklara rağmen kışın Doğu Anadolu'daki etkisini göstermeye başladığının işareti olarak değerlendiriliyor.