İstanbul’a kar ne zaman yağacak, yılbaşında kar yağışı olacak mı? Meteoroloji uzmanı o tarihi işaret etti!

GÖRÜŞ SIFIRA YAKIN: MARMARA VE İÇ ANADOLU SİS ALTINDA

Kar yağışının beklenmediği ancak soğuk havanın hakim olduğu batı ve iç bölgelerde ise başka bir tehlike kapıdadır: yoğun sis ve pus. 10 Aralık Çarşamba gecesi ve sabahı, Marmara, İç Ege ve İç Anadolu'nun geniş bir bölümünde etkili olacak sis hadisesi, görüş mesafesini yer yer 50 metrenin altına kadar düşürebilir. Eskişehir, Afyonkarahisar, Sivas gibi kritik geçiş noktalarında, sürücülerin trafikte son derece yavaş ilerlemesi ve sis farlarını kullanması gerekmektedir. Uzmanlar, sisli havada takip mesafesinin normalin iki katına çıkarılması gerektiği konusunda uyarmaktadır.