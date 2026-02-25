İstanbul’a kar yağacak mı, ne zaman, yarın mı? Meteoroloji o tarihi işaret etti! Beklenen kar yağışı...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul dahil birçok il için uyarıda bulundu ve sarı kodlu uyarı verdi. AKOM'dan yapılan açıklama doğrultusunda megakentteki hava sıcaklığının bu geceden itibaren 5 derecenin altına düşeceği ve İstanbul'da aralıklarla sağanak ve kar yağışı yaşanacağı bildirildi.

İSTANBUL'DA YAĞMUR YERİNİ KARA BIRAKIYOR!

Marmara Denizi üzerinden gelen nemli hava, Balkanlar'dan sarkan dondurucu soğukla birleşerek yağışı karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde saf kar yağışına çevirecek. Özellikle Çatalca, Silivri ve Başakşehir gibi rakımı yüksek ilçelerde beyaz örtü görülme ihtimali oldukça yüksek.