İstanbul’a kar yağacak mı, ne zaman, yarın mı? Meteoroloji o tarihi işaret etti! Beklenen kar yağışı...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul dahil birçok il için uyarıda bulundu ve sarı kodlu uyarı verdi. AKOM'dan yapılan açıklama doğrultusunda megakentteki hava sıcaklığının bu geceden itibaren 5 derecenin altına düşeceği ve İstanbul'da aralıklarla sağanak ve kar yağışı yaşanacağı bildirildi.
Marmara Denizi üzerinden gelen nemli hava, Balkanlar'dan sarkan dondurucu soğukla birleşerek yağışı karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde saf kar yağışına çevirecek. Özellikle Çatalca, Silivri ve Başakşehir gibi rakımı yüksek ilçelerde beyaz örtü görülme ihtimali oldukça yüksek.
Hava sıcaklıklarında yaşanan sert düşüş, hissedilen soğuğu çok daha derinleştirecek. Gündüz 10 derece civarında seyreden termometreler, sistemin girişiyle birlikte gece saatlerinde 1 derece seviyesine kadar gerileyecek. Karadeniz üzerinden esen ve hızı saatte 70 kilometreye ulaşan şiddetli poyraz, İstanbul sokaklarında dondurucu bir etki yaratarak ulaşımı olumsuz etkileyebilir.
İstanbul'da etkili olan bu soğuk hava dalgası ve kar yağışının süresi, milyonlarca vatandaşın en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son verilere göre, kar yağışı İstanbul genelinde özellikle Perşembe sabah saatlerinde en yoğun dönemini yaşayacak.
Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren yağışın etkisini kaybetmesi ve yerini parçalı bulutlu bir gökyüzüne bırakması öngörülüyor. Ancak kar yağışının şehri terk etmesi, soğukların bittiği anlamına gelmiyor; sistemin ardından gelecek dondurucu ayaz, termometreleri gece saatlerinde yine 1 derece ve altına düşürmeye devam edecek.
İstanbul'da sıcaklıkların 1 derece seviyesine inmesiyle kar yağışı ilk olarak Çatalca, Silivri, Arnavutköy ve Başakşehir gibi kuzey ve yüksek rakımlı ilçelerde etkili olacak. Bu bölgelerde saf kar yağışı ve beyaz örtü beklenirken; Çekmeköy, Beykoz ve Ümraniye'nin yükseklerinde de kar yağışının kendini göstermesi öngörülüyor. Şehrin güney sahillerinde ve boğaz hattında sıcaklık 2 veya 3 derece civarında seyredeceği için yağış daha çok sulu kar şeklinde düşecek. Ancak Esenyurt, Sultanbeyli ve Kartal'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı ulaşımı etkileyebilir.
SARI KOD VERİLEN İLLER: Düzce, Bolu, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş.
ÖNEMLİ UYARI: Bu illerde kuvvetli yağış, fırtına ve yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı beklenmektedir. Sürücülerin gizli buzlanmaya karşı tedbirli olması, vatandaşların ise ani sıcaklık düşüşlerine karşı sıkı giyinmesi öneriliyor.