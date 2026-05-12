İstanbul’a kurban girişleri başladı: Ekipler kurbanlıkları denetliyor

Giriş Tarihi: 12.05.2026 10:30 Son Güncelleme: 12.05.2026 10:32

Kurban Bayramı'na iki hafta kala İstanbul'a kurbanlık hayvan girişleri başladı. Kurulan denetim noktasında hayvanların veteriner sağlık raporları ve varış noktaları kontrol ediliyor. 2025'te İstanbul'da yaklaşık 80 bin büyükbaş ve 94 bin küçükbaş kurbanlık, kesime tabi tutulmuştu. Rakamların bu yıl da benzer düzeyde seyredeceği değerlendiriliyor.

Kurban Bayramı yaklaşırken, İstanbul'a ve Trakya'ya kurbanlık hayvan girişlerine bu gece itibarıyla izin verildi. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Kuzey Marmara Otoyolu Riva Canlı Hayvan Sevk Kontrol Noktasında oluşturulan denetim noktasında, hayvan sevklerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

SAĞLIK RAPORLARI KONTROL EDİLİYOR

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kurbanlık hayvan taşıyan kamyonların kontrol noktasında vize işlemlerini yapmalarının mecburi olduğu kaydedildi. Veteriner hekimlerin sağlık taramasından geçirdiği kurbanlıkların sağlık raporları, sevk belgeleri, varış noktaları tek tek kontrol ediliyor.

GEÇİŞLER YIL BOYU SERBEST

Yetiştirici ve besleme amacıyla Avrupa Yakası'na ve Trakya'ya büyükbaş hayvan geçişleri yıl boyu serbest olacak. Böylece hem Avrupa Yakası ve Trakya'da kurban arz sistemi daha işler hale getirilecek hem de vatandaşların daha sağlıklı ve ekonomik kurbanlara erişimi kolaylaştırılacak.

2025'TE 176 BİN KURBANLIK KESİLDİ

Geçen yıl kontrol merkezinde yaklaşık 750 kamyon kontrol edilirken, yetkisiz hayvan taşıyan 38 kamyona yasal işlem uygulanmıştı. 20 bini aşkın büyükbaş ve 26 bini aşkın küçükbaş hayvanın kontrolleri gerçekleştirilirken, geçişi uygun olmayan 373 büyükbaş ve 1151 küçükbaş hayvanla ilgili yasal işlem yapılmıştı. 2025'te İstanbul'da yaklaşık 80 bin büyükbaş ve 94 bin küçükbaş kurbanlık, kesime tabi tutuldu.

