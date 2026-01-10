İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji’den hava tahmin raporu! Kar yağışı geri dönüyor!

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da sıcaklıkların geçici olarak yükseldiğini ancak bunun aldatıcı olduğunu söyleyerek kısa süreli ılıman havanın ardından karın bu kez daha kuvvetli şekilde geri dönebileceğine dikkat çekti.

Şen, 12–13 Ocak'tan itibaren İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde kar yağışının yeniden etkili olacağını, kent genelinde bu kez yağışın daha kuvvetli hissedilebileceğini ifade etti.