İstanbul’a yapay zekayla sel riski haritası

Yapay zeka kullanılarak İstanbul'da sel riski haritası hazırlandı. İTÜ Afet Yönetimi Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Ekmekcioğlu, İstanbul'da sel riskinin en yüksek ve en düşük olduğu ilçeleri açıkladı. Ekmekcioğlu şunları söyledi: İstanbul'un nüfus yoğunluğunun fazla olduğu Esenler, Güngören, Bağcılar gibi bölgelere baktığımızda sel riskinin fazla olduğunu gözlemleyebiliyoruz.

Fatih de buna örnek. Anadolu Yakası'na Üsküdar, Ümraniye, Ataşehir, Kadıköy gibi ilçelerde sel riski yüksek. İstanbul'un yüzey alanı bakımından yaklaşık yüzde 10'luk bir kısmı yüksek tehlike, yüzde 10'luk bir kısmı orta tehlike, yüzde 80'lik bir kısmı ise düşük ve çok düşük kategorilerde. Dikkat edilmesi gereken nokta yüzde 10'luk bir yüzey alanı kısmı. Bura da çok ciddi bir nüfus yoğunluğunu barındırıyor. Bu bölgelerde nüfus yoğunluğunun etkisiyle sel riski artıyor.



İLÇELERİN RİSK SIRALAMASI

Sıra No İlçe ..................... Risk Değeri

1 ........... Fatih.................... 0.7750

2............G.O.Paşa.............. 0.7505

3............Bağcılar .............. 0.7340

4............Güngören............. 0.7305

5 ...........Beyoğlu ............... 0.7211

6............Bahçelievler........ 0.7109

7............Bayrampaşa ........ 0.7093

8 ...........Zeytinburnu......... 0.6812

9 ...........Esenler ............... 0.6616

10 .........Kağıthane............ 0.6516

11 .........Şişli..................... 0.6392

12..........Esenyurt.............. 0.6142

13..........Küçükçekmece..... 0.5816

14..........Kadıköy................ 0.5615

15..........Ataşehir............... 0.5366

16..........Ümraniye............. 0.5339

17..........Üsküdar............... 0.5297

18..........Bakırköy.............. 0.4818

19..........Sultanbeyli.......... 0.4576

20..........Sultangazi............ 0.4542

21..........Kartal.................. 0.4478

22..........Beşiktaş............... 0.4301

23..........Avcılar................. 0.4090

24..........Beylikdüzü........... 0.3983

25..........Sancaktepe.......... 0.3941

26..........Maltepe................ 0.3803

27..........Pendik................. 0.2895

28..........Başakşehir........... 0.2880

29..........Arnavutköy.......... 0.2877

30..........Tuzla.................... 0.2865

31..........Büyükçekmece..... 0.2821

32..........Eyüpsultan........... 0.2685

33..........Çatalca................. 0.2371

34..........Beykoz................. 0.2338

35..........Çekmeköy............ 0.2212

36..........Sarıyer................. 0.1880

37..........Silivri................... 0.1831

38..........Şile...................... 0.1377

39..........Adalar.................. 0.1376