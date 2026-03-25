İstanbul’a yapay zekayla sel riski haritası

Yapay zeka kullanılarak İstanbul'da sel riski haritası hazırlandı. İTÜ Afet Yönetimi Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Ekmekcioğlu, İstanbul'da sel riskinin en yüksek ve en düşük olduğu ilçeleri açıkladı. Ekmekcioğlu şunları söyledi: İstanbul'un nüfus yoğunluğunun fazla olduğu Esenler, Güngören, Bağcılar gibi bölgelere baktığımızda sel riskinin fazla olduğunu gözlemleyebiliyoruz.
Fatih de buna örnek. Anadolu Yakası'na Üsküdar, Ümraniye, Ataşehir, Kadıköy gibi ilçelerde sel riski yüksek. İstanbul'un yüzey alanı bakımından yaklaşık yüzde 10'luk bir kısmı yüksek tehlike, yüzde 10'luk bir kısmı orta tehlike, yüzde 80'lik bir kısmı ise düşük ve çok düşük kategorilerde. Dikkat edilmesi gereken nokta yüzde 10'luk bir yüzey alanı kısmı. Bura da çok ciddi bir nüfus yoğunluğunu barındırıyor. Bu bölgelerde nüfus yoğunluğunun etkisiyle sel riski artıyor.
İLÇELERİN RİSK SIRALAMASI
Sıra No İlçe ..................... Risk Değeri
1 ........... Fatih.................... 0.7750
2............G.O.Paşa.............. 0.7505
3............Bağcılar .............. 0.7340
4............Güngören............. 0.7305
5 ...........Beyoğlu ............... 0.7211
6............Bahçelievler........ 0.7109
7............Bayrampaşa ........ 0.7093
8 ...........Zeytinburnu......... 0.6812
9 ...........Esenler ............... 0.6616
10 .........Kağıthane............ 0.6516
11 .........Şişli..................... 0.6392
12..........Esenyurt.............. 0.6142
13..........Küçükçekmece..... 0.5816
14..........Kadıköy................ 0.5615
15..........Ataşehir............... 0.5366
16..........Ümraniye............. 0.5339
17..........Üsküdar............... 0.5297
18..........Bakırköy.............. 0.4818
19..........Sultanbeyli.......... 0.4576
20..........Sultangazi............ 0.4542
21..........Kartal.................. 0.4478
22..........Beşiktaş............... 0.4301
23..........Avcılar................. 0.4090
24..........Beylikdüzü........... 0.3983
25..........Sancaktepe.......... 0.3941
26..........Maltepe................ 0.3803
27..........Pendik................. 0.2895
28..........Başakşehir........... 0.2880
29..........Arnavutköy.......... 0.2877
30..........Tuzla.................... 0.2865
31..........Büyükçekmece..... 0.2821
32..........Eyüpsultan........... 0.2685
33..........Çatalca................. 0.2371
34..........Beykoz................. 0.2338
35..........Çekmeköy............ 0.2212
36..........Sarıyer................. 0.1880
37..........Silivri................... 0.1831
38..........Şile...................... 0.1377
39..........Adalar.................. 0.1376