İstanbul’da 10 ayrı hırsızlık olayına karışan kadın yakalandı: 195 suç kaydı...

Giriş Tarihi: 6.05.2026 11:41

İstanbul Kadıköy, Şişli, Kağıthane, Fatih, ve Kartal gibi birçok ilçede 10 ayrı hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 2 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bahçelievler Hürriyet Mahallesi Sedef Sokak'ta 28 Nisan günü Y.E.B. isimli şahsın evinden yaklaşık 600 bin lira değerinde ziynet eşyası çalınırken, 6 Şubat tarihinde Kağıthane Emniyet Evleri Mahallesi'nde aynı gün içerisinde üç farklı hırsızlık olayı yaşandı. Z.Ö.Ö. isimli şahsın evinden 1 adet Apple iPad ile 20-25 bin TL nakit para, S.G. isimli şahsın evinden 1 adet gümüş kolye, B.K. isimli şahsın evinden ise 300 Euro ve 300 Dolar çalındı.

HIRSIZ PINAR'IN 195 KAYDI ÇIKTI

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmaları sonucu şüpheliler Pınar U. ve Baran U. tespit edildi. 195 kaydı bulunan Pınar U. ile 8 suç kaydı bulunan Baran U., 2 Mayıs günü Başakşehir'de düzenlenen operasyonla yakalandı.

10 EYLEME KARIŞMIŞ

Gözaltına alınan şüpheli Pınar U.'nun Fatih, Kadıköy, Şişli, Pendik, Bahçelievler, Kartal ve Kağıthane ilçelerinde meydana gelen toplam 10 ayrı evden hırsızlık olayının firari şüphelisi olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

