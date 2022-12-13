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Giriş Tarihi: 13.12.2022 09:24

İstanbul'da 11 ilçede yasa dışı bahis operasyonu: 27 gözaltı

İstanbul’da ATM’lerden Cep bank ve QR kod yöntemleri ile yasa dışı bahis paraları çektikleri ve bu paraları çeşitli yöntemlerle farklı kişiler ve kurumlara nakletme faaliyetleri yürüterek haksız kazanç sağladığı anlaşılan suç örgütüne yönelik operasyon yapıldı. 11 ilçede yapılan baskınlar sonucu 27 örgüt üyesi gözaltına alındı.

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
İstanbul’da 11 ilçede yasa dışı bahis operasyonu: 27 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü suçlar bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Siber Suclarla Mucadele Şube Müdürlüğüne gelen ihbarlarda, Istanbul'da farklı bankalara ait ATM'lerden Cep bank ve QR kod yöntemleri ile yasa dışı bahis paraları çektikleri ve bu paraları çeşitli yöntemlerle farklı kişiler ve kurumlara nakletme faaliyetleri yürüterek haksız kazanç sağladığı anlaşılan suç örgütü tespit edildi.

ÖRGÜTE DARBE

Tespit sonrası örgüte yönelik sabah saatlerinde operasyon yapıldı. Esenyurt, Bağcılar, Kağıthane, Bahçelievler, Üsküdar, Fatih, Beylikdüzü, Arnavutköy, Sultangazi, Zeytinburnu ve Eyüp ilçelerinde farklı adreslere baskın yapıldı. Operasyonda 27 örgüt üyesi yakalandı.

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İstanbul'da 11 ilçede yasa dışı bahis operasyonu: 27 gözaltı
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