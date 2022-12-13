İstanbul’da 11 ilçede yasa dışı bahis operasyonu: 27 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü suçlar bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Siber Suclarla Mucadele Şube Müdürlüğüne gelen ihbarlarda, Istanbul'da farklı bankalara ait ATM'lerden Cep bank ve QR kod yöntemleri ile yasa dışı bahis paraları çektikleri ve bu paraları çeşitli yöntemlerle farklı kişiler ve kurumlara nakletme faaliyetleri yürüterek haksız kazanç sağladığı anlaşılan suç örgütü tespit edildi.
ÖRGÜTE DARBE
Tespit sonrası örgüte yönelik sabah saatlerinde operasyon yapıldı. Esenyurt, Bağcılar, Kağıthane, Bahçelievler, Üsküdar, Fatih, Beylikdüzü, Arnavutköy, Sultangazi, Zeytinburnu ve Eyüp ilçelerinde farklı adreslere baskın yapıldı. Operasyonda 27 örgüt üyesi yakalandı.