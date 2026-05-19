İstanbul’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu yaşandı

Törene, İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, gaziler, bazı protokol üyeleri, gençler, çocuklar ve vatandaşlar katıldı. Özbay, tören kapsamında Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sundu.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrencilerden oluşan orkestra tarafından müzik dinletisi düzenlendi. Törende Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür .İl gençlik Spor Müdürü Muhittin Özbay ve protokol üyeleri ilgiyle izledi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda Protokol çelenk sunma proğramı dışında İBB ve bir çok parti ve dernek çelenkleri sunuldu. Taksim Cumhuriyet anıtının arka tarafında da Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği üyeleri ayrı çelenk programı düzenledi.

Taksim Cumhuriyet Anıtındaki 19 mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı çelenk töreninin ardından Atatürk Kültür Merkezi AKM'de de resmi bayram töreni düzenlendi. Yüzlerce öğrencinin katıldığı törene istanbul valisi Davut Gül, 1.Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral Aziz Bakıoğlu, 52. Motorlu Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Hakan Tunç, İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, Beyoğlu Kaymakamı A. Atakan Atasoy, İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topçu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür .İl gençlik Spor Müdürü Muhittin Özbay ve çok sayıda protokol üyeleri katıldı.

AKM'de düzenlenen 19 mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutlama mesajı yayınlandı. Salonu dolduran gençler çoşkuyla alkışladı . İlk olarak sahnede Milli Mücadele günleri canlandırıldı. Daha sonra Mustafa Kemal Atatürk'ün milli Mücadeledeki anları yeraldı. Milli mücadele kahramanlarından Halide Edip Adıvar'ın halka konuşması , Karadeniz Halk Oyunları ekibi ile Erzurum Halk Oyunları ekiplerinin gösterileri sunuldu. Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen gösteri ile birlikte derneklerin hazırladığı resim elişi ve kutnu sergileri vatandaşların izlenimine sunuldu. Kent genelindeki Resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödellerini İstanbul Valisi Davut Gül ve protokol üyeleri taktim etti.