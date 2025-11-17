İstanbul’da 20 ilçenin 2026 yılı mali bütçeleri kabul edildi! Adalar Belediyesi 957 milyon TL Esenyurt Belediyesi 12 milyar 715 milyon TL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kasım ayı meclisi dördüncü oturumu Fatih Saraçhane'de bulunan Başkanlık binasındaki meclis salonunda gerçekleşti.

Meclis 2'nci Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında yapılan meclis toplantısında ilk 20 sıradaki ilçenin 2026 yılı mali bütçesi kabul edildi. Bu kapsamda, Adalar Belediyesi 657 milyon TL, Arnavutköy Belediyesi 9 milyar 972 milyon TL, Ataşehir Belediyesi 9 milyar 100 milyon TL, Avcılar Belediyesi 5 milyar 500 milyon TL, Bağcılar Belediyesi 9 milyar 850 milyon TL, Bahçelievler Belediyesinin 9 milyar 500 milyon TL olarak bütçeler onaylandı.

Bakırköy Belediyesi 6 milyar 400 milyon TL, Başakşehir Belediyesinin 11 milyar 500 milyon TL, Bayrampaşa Belediyesinin 5 milyar 384 milyon TL, Beşiktaş Belediyesi 5 milyar 887 milyon TL, Beykoz Belediyesi 9 milyar 735 milyon TL bütçesi kabul edildi.

Beylikdüzü Belediyesi 6 milyar 600 milyon TL, Beyoğlu Belediyesi 5 milyar 970 milyon TL, Büyükçekmece Belediyesi 6 milyar 600 milyon TL, Çatalca Belediyesi 2 milyar 372 milyon TL, Çekmeköy Belediyesi 6 milyar 150 milyon TL, Esenler Belediyesi 9 milyar 250 milyon TL, Esenyurt Belediyesi 12 milyar 715 milyon TL, Eyüpsultan Belediyesi 10 milyar 225 milyon TL, Fatih Belediyesi 8 milyar 947 milyon lira tutarındaki bütçesi kabul edildi. Toplam 20 ilçenin 2026 yılı mal bütçeleri gelecek kabul edildi.