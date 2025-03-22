İstanbul’da 22 Mart’ta trafiğe kapalı yollar hangisi? İşte, İstanbul’da kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar!

22 Mart'ta İstanbul'da birçok yol trafiğe kapatılacak. Araç sürücüleri ve toplu taşıma kullanıcıları, İstanbul'da kapalı yolları ve kullanılabilecek alternatif güzergahları öğrenmek istiyor. İstanbul Valiliği ve emniyet birimleri, sürücülerin mağdur olmaması için detaylı yol kapatma listesini paylaştı. Peki, 22 Mart'ta İstanbul'da hangi yollar kapalı olacak, alternatif güzergahlar nereler?
İstanbul'da 22 Mart'ta trafiğe kapalı yollar hangisi?
Trafiğe kapalı yollar listesi 22 Mart 2025 son dakika açıklama ile belli oldu. İstanbul Valiliği, cumartesi günü saat 14.00'a kadar kapalı olacak yolları açıkladı.
İşte, İstanbul'da kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar!
İSTANBUL TRAFİĞE KAPANACAK YOLLAR (14.00 İTİBARİYLE)
- Fevzipaşa Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
- Macar Kardeşler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
- 15 Temmuz Şehitler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
- Şehzadebaşı Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
- Vezneciler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
- Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
- Atatürk Bulvarı ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
- Sahil Kennedy Caddesi (Samatya-Sirkeci Arası) ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
- Reşadiye Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
- Ragıp Gümüşpala Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
- Galata Köprüsü ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
- Atatürk Köprüsü ve bu caddeye çıkan bütün yollar.