İstanbul’da 22 Mart’ta trafiğe kapalı yollar hangisi? İşte, İstanbul’da kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar!

22 Mart'ta İstanbul'da birçok yol trafiğe kapatılacak. Araç sürücüleri ve toplu taşıma kullanıcıları, İstanbul'da kapalı yolları ve kullanılabilecek alternatif güzergahları öğrenmek istiyor. İstanbul Valiliği ve emniyet birimleri, sürücülerin mağdur olmaması için detaylı yol kapatma listesini paylaştı. Peki, 22 Mart'ta İstanbul'da hangi yollar kapalı olacak, alternatif güzergahlar nereler?