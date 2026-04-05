İstanbul’da 23 adrese eş zamanlı fuhuş operasyonu: Kadınları pazarlayan kadınlar gözaltına alındı

İstanbul genelinde fuhuşla mücadele kapsamında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada; "Türk ve yabancı uyruklu kadınları eskort sitelerinden temin ettikleri müşterilere pazarlayarak fuhuş yaptırılıyor" şeklinde ihbarlar alındı.

AHLAK BÜRO 3 AY ÇALIŞMA YAPTI

İhbarlar doğrultusunda Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri teknik ve fiziki çalışma başlattı. Yaklaşık 3 ay süren çalışma kapsamında Bakırköy, Esenyurt, Fatih ve Avcılar'da 7 evin fuhuş amaçlı kullanıldığı tespit edildi.

23 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Suça karıştığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması, mağdur bayanların kurtarılması, suç delillerine el konulması, şüphelilerin soruşturma konusu faaliyetlerinin sona erdirilmesi için hemen düğmeye basıldı. Ahlak Büro ekipleri Bakırköy, Fatih, Eyüpsultan, Maltepe, Esenyurt, Beylikdüzü, Avcılar, Bahçelievler, Gaziosmanpaşa, Şişli, Beyoğlu ve İzmir'de olmak üzere toplam 23 ayrı adrese fuhuş operasyonu yaptı.

14 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Eş zamanlı yapılan baskınlarda dosya kapsamında yer alan 14 şüpheli şahıs yakalandı. 5 Türk vatandaşı ve 1 yabancı uyruklu olmak üzere toplam 6 mağdur kadın kurtarıldı. Adreslerde yapılan aramalarda 20 adet cep telefonu, 30 adet sim kart, 2 adet ajanda, 51 bin lira paraya el konuldu.

SAATLİK ÜCRET 10 BİN İLE 20 BİN

Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken ele geçen ajandalarda kadınların saatlik 10 bin lira ile 20 bin liraya kadar gönderildikleri öne sürüldü.

9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlanan şüphelilerin 9'u çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.