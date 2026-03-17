İstanbul’da 5 ilçede zehir tacirlerine darbe

Giriş Tarihi: 17.03.2026

Emir SOMER
İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Esenyurt, Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye ve Küçükçekmece'de uyuşturucu madde satıcılarına seri operasyonlar düzenledi. 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 7 farklı çeşitte 22 kilogramdan fazla uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ve 36 mermi ele geçirildi. 4 kilo 440 gram marok (Fas esrarı) da bulundu. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanarak cezaevine konuldu. Bir şüpheli ise "adli kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

