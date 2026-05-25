Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da 54 bin sağlıkçı bayram mesaisinde
Giriş Tarihi: 25.05.2026 12:10

İstanbul'da 54 bin sağlıkçı bayram mesaisinde

İstanbul'da Kurban Bayramı süresince 54 bin 334 sağlık personeli görev yapacak. İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, megakentte sağlık hizmetlerinin aksamadan devam edebilmesi için tüm planlamaları titizlikle gerçekleştirdiklerini belirtti.

Semih KARA Semih KARA
İstanbul’da 54 bin sağlıkçı bayram mesaisinde
  • ABONE OL

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, Kurban Bayramı'nda İstanbul'da görev yapacak sağlık personeline ilişkin bilgi verdi. Güner, şunları kaydetti: "Kurban Bayramı süresince İstanbul genelinde 53 kamu hastanemiz, 23 Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimiz ve 36 Evde Sağlık Hizmetleri ekibimizde görev yapan 47 bin 312 sağlık personelimiz, 364 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonumuzda görev yapan 7 bin 22 sağlık personelimiz, toplam 54 bin 334 sağlık personelimizle vatandaşlarımıza kesintisiz sağlık hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Bayram boyunca fedakarca görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyor, vatandaşlarımıza sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir bayram diliyorum."

#İSTANBUL

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul'da 54 bin sağlıkçı bayram mesaisinde
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA