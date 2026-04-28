İstanbul’da 61 adrese düzenlendi: Terör örgütlerine dev operasyon! 39 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, TKP/ML terör örgütünün açık alan yapılanması olan 'Partizan' içerisinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen şüphelilere yönelik teknik ve fiziki takip yapıldı. Çalışmalar kapsamında incelenen MASAK ve HTS raporlarında, örgüt içerisinde aktif şekilde faaliyet yürüttüğü belirlenen 16 şüpheli tespit edildi. Soruşturma çerçevesinde ayrıca; DHKP/C içerisinde 10, MLKP içerisinde 5, DKP/BİRLİK içerisinde 4, DSİH içerisinde 7, TKKKÖ içerisinde 3, TKP-KIVILCIM içerisinde 10, TKP/ML içerisinde 4, MKP içerisinde 2 ve 'Troçkistler' olarak adlandırılan yapılanma içerisinde 1 şüpheli olmak üzere, eylem gerçekleştirebilecekleri yönünde değerlendirmeler bulunan toplam 46 şüpheli ile sol terör örgütleri içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen toplam 62 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul'da 61, Kocaeli'nde ise 1 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

39 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Operasyonlarda 39 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu. Firari 23 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

