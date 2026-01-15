İstanbul’da 7. kattan düşerek can vermişti: Hatice öğretmenin davasında flaş gelişme! Tırnaktan çıkan DNA...

"BEN EVDEN AYRILDIM DÜŞTÜĞÜNÜ EV SAHİBİ HABER VERDİ"

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince yapılan çalışmalarda ölen şahsın erkek arkadaşı olduğu ve evde birlikte kaldıkları öğrenilen Beytullah Ö.(35)'nün ifadesi alındı. Beytullah Ö. ifadesinde Hatice Biçmek'in erkek arkadaşı olduğunu, yaklaşık 1.5 sene önce tanıştıklarını, olay günü akşam 22:00 sıralarında eve beraber geldiklerini ve alkol aldıklarını söyledi. Şüpheli erkek arkadaş beyanının devamında Hatice Biçmek'in eski eşinin intihar ettiğini ve durumun genç kızı çok psikolojik olarak etkilediğini, psikiyatri ilaçları olduğunu ancak kullanmadığını, aralarında herhangi bir tartışma olmadığını, kendisinin sabah saatlerinde evden ayrıldığını, daha sonra ev sahibinin aramasıyla konuyu öğrendiğini beyan etti.