İstanbul’da 7. kattan düşerek can vermişti: Hatice öğretmenin davasında flaş gelişme! Tırnaktan çıkan DNA...

Kartal Cevizli Mahallesinde 9 Ekim 2024 günü sabah saat 06:00 sıralarında meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. 29 yaşındaki matematik öğretmeni Hatice Biçmek 7. Kattaki daireden aşağı düşüp hayatını kaybetti. Karşı komşunun işe giderken cesedi görmesi üzerine olay yerine giden ekipler şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlattı. Komşu dairede oturan güvenlik C.K. ifadesinde olay yeri binanın karşısında ikamet ettiğini, sabah işe gitmek için dışarı çıktığında ölü şahsı yerde yatar vaziyette gördüğünü beyan etti.
"BEN EVDEN AYRILDIM DÜŞTÜĞÜNÜ EV SAHİBİ HABER VERDİ"
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince yapılan çalışmalarda ölen şahsın erkek arkadaşı olduğu ve evde birlikte kaldıkları öğrenilen Beytullah Ö.(35)'nün ifadesi alındı. Beytullah Ö. ifadesinde Hatice Biçmek'in erkek arkadaşı olduğunu, yaklaşık 1.5 sene önce tanıştıklarını, olay günü akşam 22:00 sıralarında eve beraber geldiklerini ve alkol aldıklarını söyledi. Şüpheli erkek arkadaş beyanının devamında Hatice Biçmek'in eski eşinin intihar ettiğini ve durumun genç kızı çok psikolojik olarak etkilediğini, psikiyatri ilaçları olduğunu ancak kullanmadığını, aralarında herhangi bir tartışma olmadığını, kendisinin sabah saatlerinde evden ayrıldığını, daha sonra ev sahibinin aramasıyla konuyu öğrendiğini beyan etti.
CESETTE KESİCİ DELİCİ ALET İZİNE RASTLANMADI
Genç kızın düştüğü adreste incelemeler yapıldı. İkilinin olay yeri binanın 7. katında ikamet ettiği, ikamette bulunan teras bölümünden düşmüş olabileceği, ikamette yapılan kontrollerde alkol şişeleri olduğu, başkaca olağan dışı bir durumun olmadığı ve binanın kameralarının çalışmadığı görüldü. Ceset üzerinde yapılan incelemede, düşmeye bağlı muhtelif yerlerinde kırıklar oluştuğu, harici kesici-delici alet yaralanması olmadığı tespit edildi. Şüpheli mevcutlu olarak ifadesi alınmak üzere adliyeye gönderildi. Şüpheli daha sonra serbest bırakıldı.
TIRNAKLARINDA GENÇ KIZIN DNA'SI ÇIKINCA TUTUKLANDI
Çalışmaların devamında; geçtiğimiz Eylül ayında şüpheli sevgili Beytullah Ö'nün tırnak arasından alınan sürüntü örneklerinde Hatice Biçmek'e ait DNA profili tespit edilmesi üzerine, Cumhuriyet Savcısı tarafından; şüpheli şahsın yakalanarak adli makamlara sevk edilmesi talimatı alındı. Şüpheli 13 Ocak 2026 günü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Samsun'da yakalandı. İstanbul'a getirilen şüpheli işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan şüphelinin olay günü evden çıkıp yürüdüğü anların görüntüleri de ortaya çıktı.