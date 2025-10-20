İstanbul’da ağzı açık kuyu can alıyordu: Yaşlı kadın için kurtarma operasyonu!

Korkutan olay, saat 13.00 sıralarında Esentepe Mahallesi Kızılırmak Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sokaktaki boş arazide beslediği tavuklara bakmaya gelen Fatma Akyıldız, kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 3 katlı binanın bahçesindeki su kuyusuna düştü. Yaklaşık 5 metre derinlikte olan kuyuda yardım isteyen kadını görenlerin ihbarı üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
1 SAATLİK ÇALIŞMAYLA KURTARILDI
İtfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından Akyıldız'ı kuyudan çıkardı. Halat yardımıyla çıkarılan yaralı kadın, sağlık ekiplerine teslim edildi. Bilinci yerinde olan Akyıldız, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.
'DENGESİNİ KAYBEDİP KUYUYA DÜŞMÜŞ'
Mahallede esnaflık yapan Seymen, "Teyze tavuklarını kontrol etmeye gelmiş. Kuyuyu fark edemedi herhalde. Dengesini kaybederek içine düşmüş. Bir ses duyduk. Binaya baktım, kimse yoktu. Sonra kuyuya baktığımda 'Emrah sırtım' diye bağırıyordu. İtfaiye ekiplerini arayarak bilgi verdim. Onlar da gelerek kurtardı" dedi.