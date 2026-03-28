Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da akılalmaz olay! Kontrolden çıkan at araçları paramparça etti: O anlar kameraya böyle yansıdı
Giriş Tarihi: 28.03.2026 11:35

İstanbul’da akılalmaz olay! Kontrolden çıkan at araçları paramparça etti: O anlar kameraya böyle yansıdı

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde başıboş bir at ve bağlı olduğu at arabası park halindeki araçları biçti. 2 otomobilde hasar oluşurken mahalleli panik yaşadı. Araç sahipleri şikayetçi olurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

IHA Yaşam
İstanbul’da akılalmaz olay! Kontrolden çıkan at araçları paramparça etti: O anlar kameraya böyle yansıdı
Olay, dün gece saatlerinde Arnavutköy İmrahor Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre başıboş şekilde ilerleyen at ve bağlı olduğu at arabası, park halindeki araçlara çarptı.

FACİANIN KIYISINDAN DÖNÜLDÜ

Çarpmanın etkisiyle araçlardan birinde ağır hasar oluşurken, diğer araçta ise daha hafif hasar meydana geldi. Kazayı duyan mahalle sakinleri ve araç sahipleri dışarı çıkarak at arabasının peşine düştü. İddiaya göre yakalanan bir kişi atın sahibi olduğunu reddederken, olayın ardından araç sahipleri karakola giderek şikayetçi oldu.

ATIN ARAÇLARI BİÇTİĞİ ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Kazaya ilişkin anlar ve araçlarda oluşan hasar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde atın kontrolsüz şekilde ilerleyerek araçlara çarptığı anlar yer aldı.

"İSTANBUL'DA AT ÇARPTI DEYİNCE GÜLDÜLER"

Aracı ağır hasar alan Miyazer Taşdemir yaşananları şu sözlerle anlattı: "Arabamız park halindeydi. Komşularım aradı, 'arabanıza çarptılar' diye. Dışarı çıktığımızda aracın tamamen kırılmış, kullanılamaz halde olduğunu gördük. At arabasının peşine koştuk, yakaladık ama şahıs kabul etmedi. Önce kabul etti, sonra inkâr etti. Karakola gittik, ifade verdik. Adliyeye gidip şikayetçi olduk. Ama 'İstanbul'da at çarptı' deyince bize güldüler. Maddi olarak çok zarardayız. Bu bir çocuk da olabilirdi. Başka bir çocuğa da çarpmış, tedavi gördüğünü öğrendik. Daha kötü sonuçlar olabilirdi."

"ÇATI DÜŞTÜ SANDIK"

Aracı hasar gören bir diğer vatandaş Akif Cansar, "Saat 23.00 sıralarında büyük bir ses duyduk. Çatı düştü sandık. Dışarı çıktığımızda at arabasının araçlara çarptığını gördük. Benim aracımda ufak hasar var ama komşumuzun aracı ağır hasar aldı. Atın kontrolsüz şekilde geldiğini gördük. O saatlerde çocuk olmaması büyük şans. Burası çok kullanılan bir sokak. Buraya hız kesici set yapılmasını istiyoruz" dedi.
Mahalle sakinleri, bölgede başıboş hayvanların tehlike oluşturduğunu belirterek önlem alınmasını isterken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

