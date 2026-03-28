İstanbul’da akılalmaz olay! Kontrolden çıkan at araçları paramparça etti: O anlar kameraya böyle yansıdı

"İSTANBUL'DA AT ÇARPTI DEYİNCE GÜLDÜLER"



Aracı ağır hasar alan Miyazer Taşdemir yaşananları şu sözlerle anlattı: "Arabamız park halindeydi. Komşularım aradı, 'arabanıza çarptılar' diye. Dışarı çıktığımızda aracın tamamen kırılmış, kullanılamaz halde olduğunu gördük. At arabasının peşine koştuk, yakaladık ama şahıs kabul etmedi. Önce kabul etti, sonra inkâr etti. Karakola gittik, ifade verdik. Adliyeye gidip şikayetçi olduk. Ama 'İstanbul'da at çarptı' deyince bize güldüler. Maddi olarak çok zarardayız. Bu bir çocuk da olabilirdi. Başka bir çocuğa da çarpmış, tedavi gördüğünü öğrendik. Daha kötü sonuçlar olabilirdi."