İstanbul’da altına ’sahte ayar’ oyunu: Sözde kuyumculara dev baskın! Atölyede yakalandılar...

İMALAT MAKİNELERİYLE SUÇÜSTÜ

"Merdiven Altı" sahte kuyumcu atölyesinde yapılan aramalarda sahte ve ayarı düşürülmüş olarak; 767 gram has altın, 44 gram kesme altın, 38 adet gram altın, bir adet 50 gram altın, üç adet 10 gram altın, üç adet beş gram altın, 30 altın zincir, beş altın bilezik, altı burma bilezik, iki kelepçe bilezik, 14 altın bileklik, dört Ata lirası, bir reşat altın, iki tam altın, altı altın kolye ve kolye ucu, üç altın küpe, iki altın künye, bir altın yüzük, bir çeyrek altın, iki kilogram külçe gümüş ele geçirildi. Ayrıca altın ve gümüş imalatında kullanıldığı değerlendirilen rodaj makinesi, cila makinesi, mum makinesi, yıkama makinesi, freze delme makinesi, pırlanta dedektörü, punta makinesi, hassas terazi ve bir adet yüzük büyütme makinesine de el konuldu. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

