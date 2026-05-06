İstanbul’da altına ’sahte ayar’ oyunu: Sözde kuyumculara dev baskın! Atölyede yakalandılar...

İstanbul'da ayarı düşürülmüş kaçak ve sahte altınları imal eden ve satarak piyasaya süren iki sahte kuyumcu gözaltına alındı. "Merdiven Altı" sahte kuyumcu atölyesinde çok sayıda kaçak ve sahte altın bulundu.
ALTINDA AYAR OYUNU
"Sahte ve Kaçak Altın" operasyonunu İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. Operasyon Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapıldı. İstanbul'un Sultanbeyli İlçesi'ndeki bir ikamette kaçak kuyumculuk yapıldığı belirlendi. Adresin sahte altın üretimi yapılan bir atölye olduğu tespit edildi. Döviz ve altın piyasasındaki hareketliliği fırsata çevirmeye çalışan ve söz konusu adreste ayarı düşürülmüş kaçak ve sahte altınları imal eden iki sahte kuyumcu yakalanarak gözaltına alındı. Söz konusu iki kişinin imal ettikleri ve ayarı düşürülmüş kaçak ve sahte altınları satarak piyasaya sürdükleri ve çok sayıda kişiyi dolandırdıkları iddia edildi. Vergi kaçıran iki suç ortağının imal ettikleri düşük ayardaki altınları yüksek ayar gösterip sattıkları vurgulandı.
İMALAT MAKİNELERİYLE SUÇÜSTÜ
"Merdiven Altı" sahte kuyumcu atölyesinde yapılan aramalarda sahte ve ayarı düşürülmüş olarak; 767 gram has altın, 44 gram kesme altın, 38 adet gram altın, bir adet 50 gram altın, üç adet 10 gram altın, üç adet beş gram altın, 30 altın zincir, beş altın bilezik, altı burma bilezik, iki kelepçe bilezik, 14 altın bileklik, dört Ata lirası, bir reşat altın, iki tam altın, altı altın kolye ve kolye ucu, üç altın küpe, iki altın künye, bir altın yüzük, bir çeyrek altın, iki kilogram külçe gümüş ele geçirildi. Ayrıca altın ve gümüş imalatında kullanıldığı değerlendirilen rodaj makinesi, cila makinesi, mum makinesi, yıkama makinesi, freze delme makinesi, pırlanta dedektörü, punta makinesi, hassas terazi ve bir adet yüzük büyütme makinesine de el konuldu. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.