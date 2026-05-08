İstanbul’da arka arkaya meydana gelen metrobüs yangınları vatandaşları tedirgin etti

Giriş Tarihi: 8.05.2026 19:07

İstanbul’da metrobüslerde arka arkaya yangın olayları vatandaşları tedirgin etti. Okmeydanı durağında saatler önce meydana gelen metrobüs yangınından sonra gece saatlerinde İstanbul Üsküdar’da seyir halindeki metrobüsün motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Mustafa KAYA
Metrobüslerde yaşanan yangın olayları İstanbulluları tedirgin ediyor. Gündüz saatlerinde mesai çıkışı Okmeydanı Hastane durağında yaşanan metrobüs yangınından saatler sonra sabah erken saatlerinde yaşanan ikinci metrobüs yangını vatandaşı korku yaşamasına neden oldu. İkinci yangın sabah saat 07.50 sıralarında Acıbadem durağındaki metrobüste çıktı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde ilerleyen metrobüsün motor kısmından dumanlar yükseldi. Durumu fark eden şoför, aracı durdurarak yolcuları tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin kısa süreli müdahalesiyle söndürüldü. Yaralananın olmadığı olayda metrobüste hasar oluştu. Yangın nedeniyle metrobüs seferlerinde kısa süreli aksama yaşandı. Arızalı aracın çekiciyle kaldırılmasının ardından seferler normale döndü. Ekipler, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

