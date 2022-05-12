Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da asayiş uygulaması: 574 şüpheli yakalandı
Giriş Tarihi: 12.5.2022 05:23

İstanbul'da asayiş uygulaması: 574 şüpheli yakalandı

AA
İstanbul’da asayiş uygulaması: 574 şüpheli yakalandı

İstanbul'da düzenlenen "İstanbul Huzur" asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 574 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda, 52 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 8 kurusıkı tabanca ve 252 fişek, 1 kilo 322 gram uyuşturucu, 312 uyuşturucu hap, 44 adet uyuşturucu yapımında kullanılan madde, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği belirlenen 100 dolar ve 4 bin 434 lira ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün, 1. aşamada 19.00-21.00 saatlerinde kent genelinde 185 noktada, 1700 personel, 1 polis helikopteri ve 2 Deniz Limanı Şube botunun desteğiyle sabit yol uygulaması şeklinde, 2. aşamada 1630 personelin katılımıyla 21.00-23.59 saatleri arasında "İstanbul Huzur" asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Denetimlerde, 163 bin 244 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 574 zanlı ile yoklama kaçağı 371 kişi yakalandı.

Aramalarda, 52 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 8 kurusıkı tabanca ve 252 fişek, 1 kilo 322 gram uyuşturucu, 312 uyuşturucu hap, 44 adet uyuşturucu yapımında kullanılan madde, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği belirlenen 100 dolar ve 4 bin 434 lira ele geçirildi.

Uygulama kapsamında 22 bin 766 araç ve 878 motosiklet kontrol edildi. 1062 araç ve motosiklet ile 26 sürücüye işlem yapıldı, 2 araç trafikten men edildi, toplam 135 bin 608 lira trafik cezası uygulandı.

Uygulamalarda 611 umuma açık yer denetlenerek, 6 iş yerine ve 17 kişiye idari işlem yapıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan CHP'nin gizli büyükelçi görüşmesi ile ilgili çarpıcı açıklama: Bunları konuştunuz...
Son dakika: Bursa'da AVM'de tavan çöktü! Ekipler arama kurtarma köpekleri ile içeri girdi! Dehşete düşüren olaydan ilk görüntüler...
Son dakika: Başkan Erdoğan'ın açıkladığı projenin detayları ortaya çıktı! Suriyeli sığınmacılar için '2Y-1Ç' formülü
SON DAKİKA | İsrail askerleri Al-Jazeera'nın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin son görüntüsü! Yüzü kanlar içinde...
Son dakika: Kayserispor kupada tarih yazıyor! Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan sonra Trabzonspor da veda etti...
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sığınmacı tepkisi: Bunların gözü var görmez, kulağı var duymaz
19 yıl sonra gelen itiraf! 4 çocuğundan birisi amcadan biri enişteden çıktı
Düğün gerçek gelin sahte! Ankara polisinde “sahte gelinler” operasyonu
Osmangazi Köprüsü'nde garanti aşıldı: Yüzde 120'nin üzerine çıktı
Son dakika haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul'da asayiş uygulaması: 574 şüpheli yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA