İstanbul’da barajların doluluk oranı yükselişe geçti

BARAJ VE GÖLETLERDEKİ SU MİKTARI 198,71 MİLYON METREKÜP OLARAK KAYDEDİLDİ

Kente su sağlayan baraj ve göletler 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken su miktarı bugün itibarıyla 198,71 milyon metreküp olarak kaydedildi.

Barajlar dışında kente su sağlayan Melen'den 23,26 milyon, Yeşilçay'dan da 8,39 milyon metreküp olmak üzere toplam bu yıl 31,65 milyon metreküp su alındı.

İstanbul'da dün 2 milyon 979 bin metreküp su tüketildi. Şehre verilen suyun 2 milyon 423 bin metreküpü regülatörlerden, 556 bin metreküpü ise barajlardan temin edildi.

İSKİ istatistiklerine göre, 13 Ocak'taki baraj doluluk oranları 2016'da yüzde 65,11, 2017'de yüzde 64,06, 2018'de yüzde 66,26, 2019'da yüzde 90,06, 2020'de yüzde 52,8, 2021'de yüzde 24,66, 2022'de yüzde 51,73, 2023'te yüzde 31,44, 2024'te yüzde 57,9, 2025'te yüzde 42,89 ve 2026'da yüzde 22,90 olarak kaydedildi.

Barajlardaki doluluk oranı artmasına rağmen bu oran son 10 yılın aynı dönemine göre en düşük seviye oldu.

"BARAJLAR HALA YETERİNCE DOLU DEĞİL"

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'a su sağlayan barajlardaki ortalama doluluk oranının, geçen günlerde son 10 yılın en düşük seviyelerine kadar gerilediğini hatırlattı.