İstanbul’da başıboş köpeklerin saldırıları tehlike oluşturuyor!

Olay, Beylikdüzü ilçesi Barış Mahallesi'nde sabah saatlerinde işe gitmek için apartmandan çıkan bir vatandaşa başıboş köpekler saldırdı. Şahıs, saldırıdan apartmana kaçarak kurtuldu. Öte yandan, Van'da yaşanan bir olayda 13 köpeğin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki Hamza Özsoy isimi çocuk hayatını kaybetmişti.

"HAYVANLAR KOMŞUMUZA SALDIRIDA BULUNMUŞLAR"

Apartmanda yaşayanlar sabah erken saatlerde işe giderken, sokak köpekleri ile karşılaştıklarında büyük korku ve panik yaşadıklarını bu hayvanlara bir çözüm bulunması gerektiğini kaydettiler.

