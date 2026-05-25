Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da bayram öncesi trafik azaldı! Yollar boş kaldı
Giriş Tarihi: 25.05.2026 20:01

İstanbul'da 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesinde birçok kişinin şehir dışına çıkmasıyla kent genelinde trafik yoğunluğu azaldı. Hafta içi her gün uzun araç kuyruklarının oluştuğu ana arterlerde trafiğin akıcı olduğu görüldü.

İstanbul'da bayram tatilini memleketlerinde veya tatil beldelerinde geçirmek için şehirden ayrılanlarla birlikte kentte trafik yoğunluğu en düşük seviyeye geriledi. Bayram tatili nedeniyle yollar boş kaldı. Trafik yoğunluk oranı yüzde 13 olarak dikkati çekti.

Özellikle D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğunun büyük ölçüde düştüğü görüldü. Her gün uzun araç kuyruklarının oluştuğu ana güzergahlarda sürücüler rahat ilerledi. Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre, yoğunluk sabah saatlerinde yüzde 13 saat 13.30 itibariyle yüzde 33 olarak ölçüldü. Boş kalan ana arterler ve Haliç Köprüsü'nde akıcı trafik dikkati çekti.

Kentin her iki yakasında D-100 kara yolu, TEM Otoyolu, Anadolu Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu'nda iş günleri ve hafta sonu rutin olan trafik yoğunluğu bugün düşük seviyelerde kaldı. Ana arterler, bağlantı yolları ve toplu ulaşım aktarma noktalarında da gün boyunca ciddi bir yoğunluk yaşanmazken, havanın güzel olması dolayısıyla sahil kesimlerinde ve trafik kazalarının meydana geldiği noktalarda zaman zaman yoğunluk oluştuğu gözlendi. Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Ankara istikametinde Mecidiyeköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü mevkilerinde, TEM Otoyolu'nda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde yoğunluk oluştu. Bu sakinliğin bayram süresince devam edeceği kaydedildi.

