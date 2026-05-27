Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da bayramın ilk günü 767 kişi kurban keserken yaralandı
Giriş Tarihi: 27.05.2026 20:21

İstanbul İl sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Kurban bayramının ilk gününde il genelinde kurban kesimine bağlı yaralanmalar nedeniyle 767 vatandaşın sağlık kuruluşlarına başvurduğu belirtildi.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, Kurban Bayramı'nın ilk gününde 767 vatandaşın kurban kesimi sırasında yaralanarak hastaneye başvurduğunu belirtti. Güner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kurban Bayramı'nın ilk gününde İstanbul genelinde kurban kesimine bağlı yaralanmalar nedeniyle 767 vatandaşımız sağlık kuruluşlarımıza başvurmuştur.

Vatandaşlarımızın büyük bölümü ayakta tedavi edilerek taburcu edilmiş olup, sağlık ekiplerimiz bayram süresince kesintisiz şekilde görevlerinin başındadır. Bayram boyunca fedakarca görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyor, yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

