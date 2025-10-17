İstanbul’da bazı yollar 19 ve 29 Ekim’de trafiğe kapatılacak!

NE ZAMAN KAPANACAK?

Trafik kısıtlamaları, 19 Ekim 2025 Pazar günü (Prova) ve 29 Ekim 2025 Çarşamba günü (Tören) olmak üzere iki ayrı tarihte uygulanacak. Kapanış Saati: Her iki günde de saat 05.45 itibarıyla program bitimine kadar geçerli olacak.

TRAFİĞE KAPATILACAK ANA ARTERLER (VATAN CADDESİ ODAKLI)

Törenlerin merkezi olan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi), çift yönlü olarak tamamen kapatılacak. Bununla birlikte, ana caddeye çıkan tüm bağlantı yolları da araç trafiğine izin vermeyecek.