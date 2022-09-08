İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatılacak! 11 Eylül Pazar günü İstanbul hangi yollar trafiğe kapatılacak, saat kaça kadar?

İstanbul'da bazı yollar, spor müsabakaları sebebiyle birkaç saatliğine trafiğe kapatılacak. Araç sahipleri de İstanbul hangi yollar trafiğe kapatılacak, saat kaçtan kaça kadar sorularını yöneltiyor. Valilik de konu hakkında bilgilendirme yaptı. TEM bağlantı yollarından bazıları kapalı olacak. İşte pazar günü İstanbul trafiğe kapalı yollar...