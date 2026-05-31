İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatıldı! İşte o ilçelerimiz...

İŞTE ŞİLİ'DE KAPATILAN YOLLAR

Şişli'de ise Taşkışla Caddesi, Mim Kemal Öke Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ve Askerocağı Caddesi araç trafiğine kapatıldı.

Alternatif yollar, Ortaklar Caddesi, Abide-i Hürriyet Caddesi, Mevlüt Pehlivan Sokak, Vali Konağı Caddesi, Hakkı Yeten Caddesi, Dolapdere Caddesi, Darülaceze Caddesi, Hrant Dink Sokak, Ebe Kızı Sokak, İzzet Paşa Sokak, Rumeli Caddesi (Nişantaşı kavşak ile Osman Bey kavşak arasında kalan kısım) ile Halaskargazi Caddesi olarak belirlendi.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 13.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu, F1 Taksim-Kabataş Füniküler ve TF Maçka-Taşkışla teleferik hattının işletmeye kapalı olacağı belirtildi.

Şişhane'deki metro istasyonunun İstiklal Caddesi çıkışının yolcu kullanımına kapalı olacağı aktarılan açıklamada, yolcuların istasyonun diğer giriş-çıkışlarını kullanabilecekleri, araçların Taksim istasyonunda durmayıp, seferine devam edeceği kaydedildi.

