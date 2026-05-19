İstanbul’da binlerce kişi İsrail’in Global Sumud Filosu’na yaptığı baskını protesto etti

Gazze'deki ablukayı kırmak amacıyla yola çıkan Global Sumud Filosu'na uluslararası sularda işgalci İsrail tarafından yapılan saldırı, Üsküdar'da protesto edildi. Akdeniz'deki baskın haberinin ardından Üsküdar Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, İsrail'in gayrihukuki saldırısına karşı tepki gösterdi. Nisan ayında Avrupa'nın birçok limanından yola çıkan Global Sumud Filosu, İsrail tarafından Girit açıklarında saldırıya uğramış ve 17 gemi veya yelkenliye el konulmuştu. Ardından filo, 54 gemi ve yelkenliyle 14 Mayıs'ta Marmaris'ten hareket etmişti. Filonun ilerleyişi sürerken, 18 Mayıs sabahı İsrail tarafından yeniden saldırıya uğradı. Yapılan müdahale neticesinde şu ana kadar filoya ait 39 gemi ve yelkenli alıkonulurken, içerisindeki uluslararası 322 aktivist de hukuka aykırı şekilde gözaltına alındı. Ayrıca Libya'dan da yola çıkan kara konvoyu istikrarlı bir şekilde yoluna devam ederken, Akdeniz'de yapılan saldırıya tepki göstermek amacıyla binlerce vatandaş Üsküdar Meydanı'na toplanarak İsrail'i protesto etti. Dualar ile başlayan eylemde filoyla da canlı bağlantı kuruldu.

İSRAİL'İN TERÖR EYLEMLERİNİ ELEŞTİRDİ

Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği Başkanı Beheşti İsmail Songür eylemde yaptığı konuşmada, "Özgürlük Filosu Koalisyonu ve Global Sumud Filosu koordinasyonunda daha önce bir Sumud filosu düzenlenmişti. Bu filonun ardından İsrail terör güçleri, Akdeniz'de yaptıkları saldırılarla bu gemilere el koymuş ve dünyanın vicdanlı insanlarını bastırmaya çalışmışlardır. İsrail'in bu barbarlığına karşı bizler, tekrardan daha fazla gemi ile yola çıktık. Hazırlamış olduğumuz 100'den fazla gemi, Girit Adası açıklarında uğramış olduğu saldırı sonrasında ikiye bölünmek zorunda kaldı. İsrail terör güçleri orada 33 gemimizi kullanılamaz hale getirdiler. Ve İsrail, Yunanistan ve Amerika iş birliğinde aktivistler Girit Adası'na bırakıldı. Daha sonra bu gemiler Türkiye'ye sığındı. Kalan gemilerimiz Marmaris'ten yola çıktı" şeklinde konuştu.

"İSRAİL KORSANLIĞI"

Konuşmasının devamında Songür, "Bugün sabah saatlerinde gerçekleşen İsrail korsanlığıyla beraber şu ana kadar 39 gemimize el konuldu. Şu an denizde devam eden 14 gemimiz var. Ve bu gemiler hedeflerini değiştirmeden, korkmadan Gazze'ye doğru devam ediyor. Buradan İsrail'e ve Amerika'ya gitmesi gereken bir mesaj var: Her seferinde bizi engellediğinizde daha fazla gemi hazırlıyoruz ve daha fazla insanla o sınırlara geliyoruz! Her seferinde dünyanın farklı ülkelerinden, farklı dinlerinden, farklı ırklarından, farklı renklerinden bir araya gelen bu vicdan sahibi insanlar, artık İsrail'i dünya kamuoyunda bir terörist olarak görmektedir. Siyonizm artık dünyada özgür bir şekilde gezemeyecek. Şu an dünyanın her yerinde siyonistlere karşı büyük bir öfke birikmekte. Şu an İsrail, Filistin sokaklarında 400 bin askerle istediği katliamı yapıyor. Onlar bu zulmü yaparken İslam İş Birliği Teşkilatının 19 milyonluk ordusu nerede?" dedi.

"SOYKIRIMA DUR DEMEK İÇİN 500'DEN FAZLA İNSAN BİR ARAYA GELDİ"

Özgürlük Filosu Koalisyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ann Wright, "Soykırıma 'hayır' diyen bottaki insanları, Filistin'i ve Gazze'yi unutmayarak burada olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. İsrail'in soykırımına 'dur' demek için 500'den fazla oluşum bir araya geldi. Bu zulme karşı durmak için 54 gemimiz denize açıldı. Biliyorsunuz ki bu gemilerden 17 tanesi de Türkiye'den yola çıktı. Mavi Marmara saldırısında şehit olan ve gazi olan insanlarımızı da buradan saygıyla anıyoruz. Şu ana kadar yapılan saldırılarda, maalesef 35 gemimiz alıkonuldu" şeklinde konuştu.

"EN ŞEREFLİ YOLCULUĞUMU YAPTIM"

Özgürlük Filosu Endonezya Delegasyonu Üyesi Maimon Herawati yaptığı konuşmada, "Kardeşlerim, dünyada 2 milyar Müslümanız ve Gazze'de 2 milyon insan var. Mescid-i Aksa'yı korumak için ellerinden geleni yapıyorlar. Biz burada onlara şunu göstermek için bir araya geldik: Sizi asla yalnız bırakmayacağız!" dedi. Eğitim-Bir-Sen İstanbul 1 No'lu Şube Başkanı ve Sumud katılımcısı Mükremin Köse, "Ben, bir önceki Sumud Filosu'na katılmış biri olarak hayatımın en onurlu ve en şerefli yolculuğunu yaptım. Ve orada şunu gördüm: Dünyanın birçok ülkesinden vicdan sahibi insanlar, İsrail'in ablukasını kırmak için bir araya gelmiş. Değerli kardeşlerim, İsrail kaybetmeye mahkumdur! Siyonizm sadece Müslümanların sorunu değil, bütün insanlığın sorunudur" şeklinde ifade etti.

"İNSANLIK VİCDANI SALDIRIYA UĞRADI"

Hak-İş Genel Sekreter Yardımcısı Av. Hamdi Koçoğlu, "Bugün insanlık vicdanı bir kez daha ağır bir saldırıyla karşı karşıya kalmıştır. Gazze'ye insani yardım ulaştırmak, ablukanın kaldırılması için dünyaya çağrıda bulunmak ve mazlum Filistin'in sesi olmak için yola çıkan ve içinde HAK-İŞ Genel Başkanımız Sayın Mahmut Arslan'ın da olduğu Sumud Filosu bugün İsrail tarafından haksız ve hukuksuz bir şekilde saldırıya uğramıştır. Uluslararası sularda gerçekleştirilen bu saldırı, insan haklarına, uluslararası hukuka ve insanlık vicdanına açık bir meydan okumadır" dedi.

"GELEN KUŞLAR ANCAK ÖLEN ÇOCUKLARDIR DEDİK"

Düzenlenen eyleme katılan Oyuncu Ali Nuri Türkoğlu, "Ezelden beri mazlumun yanında duran ve şimdi kalbiyle buğzeden bizlere, Allah İsrail'e karşı durmayı ve galip gelmeyi nasip etsin. Geçmişte olduğu gibi Kudüs'ten yine barış yükselsin. Burada bulunma sebebimiz, safımız belli olsun diyedir" şeklinde ifade etti. Global Sumud Filosu Yönetim Kurulu Üyesi Ayçin Kantoğlu geçen sene filo ile birlikte denizde yol aldığı sırada yaşadığı olayı şu sözlerle aktardı: "Ben geçen sene Akdeniz'deyken beni en çok etkileyen olaylardan bir tanesi şuydu: Müdahaleye uğramamıza çok az bir zaman kala, açık denizde teknelere avuç içi kadar ufak kuşlar, yusufçuklar ve kelebekler geldi. Açık denizde bu hayvanların nasıl geldiğini biz anlayamamıştık. 70 farklı milletten ve farklı inanışlardan insanlar vardı ama bu kuşlar kollarımıza konduğunda, "Bunlar ancak ölen çocuklardır" deyip ağladık."diye konuştu.

FİLOYA BAĞLANDILAR

Eylem alanından filoya canlı bağlantı yapıldı. Canlı bağlantıyla meydandaki vatandaşlara seslenen Aktivist – İçerik Üreticisi Ömer Aslan, "Bütün dünya devletleri, bu terörizmi görmezden mi geliyorsunuz? Şu an görmezden geliyorsanız ne zaman göreceksiniz? Bütün dünyanın İsrail'in bu hukuksuz saldırısını görmesi ve karşı çıkması gerekir" şeklinde konuştu. Düzenlenen eylem yapılan dua ile son buldu.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör