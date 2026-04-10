İstanbul’da bir günde yağmur ve dolu etkili oldu

Giriş Tarihi: 10.04.2026 17:46

İstanbul'da dolu ve sağanak yağış etkili oldu. Yağışla birlikte aniden etkili olan dolu yağışı vatandaşları şaşkınlığa uğrattı. Doluyla kaplanan ilçelerde sürücüler zor anlar yaşadı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Son günlerde bahar havasının etkili olduğu İstanbul'da havanın hissedilir derecede soğumasıyla önce sağanak yağmur ve ardından da dolu sürprizi yaşandı. İstanbul'un Avrupa Yakası'nda bazı ilçelerde aniden başlayan dolu yağışı etkili oldu.

Başta Güngören, Bağcılar, Küçükçekmece ve Sultangazi'de yağışa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Kısa süre etkili olan dolu nedeniyle TEM Otoyolu'nun Sultangazi mevkisi ile Kuzey Marmara Otoyolu'nun Çekmeköy gişeleri mevkisinde araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Sultangazi'de kurulan semt pazarında ise şiddetli yağış nedeniyle bazı çadırlar yıkıldı.

Dolu yağışı bir süre sonra yerini sağanak yağışa bıraktı. Araçlar dörtlülerini yakarak ilerlemek zorunda kaldı. Sürücüler doluyla kaplanan yolda güçlükle ilerledi. Dolu bir süre sonra yerini, sağanak yağışa bıraktı.

Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
