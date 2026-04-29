İstanbul’da bir işletmeye çete kabusu: Zarf içinde mermi gönderdiler!

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da sokak çetelerine mensup oldukları iddia edilen ve silahlı saldırı hazırlığı yapan 6 kişilik bir suç ağını takibe aldı. Hakkında kırmızı bülten kararı bulunan ve yurtdışında firari durumda olan bir çete elebaşının yaptığı suç örgütüne mensup şüphelilerin, kent genelinde silahlı saldırı eylem hazırlığında oldukları belirlendi.