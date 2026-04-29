Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da bir işletmeye çete kabusu: Zarf içinde mermi gönderdiler!
Giriş Tarihi: 29.04.2026 15:06

İstanbul’da sokak çetelerine yönelik yapılan operasyonda silahlı saldırı hazırlığı yaptıkları 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin, haraç için birden fazla işyerine silahlı saldırı planlamak ve bir işletmeye zarf içerisinde mermi ve tehdit içerikli mektup bırakmakla suçlandıkları öğrenildi.

İHA Yaşam
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da sokak çetelerine mensup oldukları iddia edilen ve silahlı saldırı hazırlığı yapan 6 kişilik bir suç ağını takibe aldı. Hakkında kırmızı bülten kararı bulunan ve yurtdışında firari durumda olan bir çete elebaşının yaptığı suç örgütüne mensup şüphelilerin, kent genelinde silahlı saldırı eylem hazırlığında oldukları belirlendi.

ZARF İÇERİSİNDE MERMİ...

Şüphelilerin Bahçelievler'de bulunan bir işletmeye zarf içerisinde tehdit içerikli mektup ile mermi bıraktıkları tespit edildi. Eylem hazırlığı yapan çete üyelerini belirleyen polis, zanlıların kaldıkları adreslere operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyon kapsamında eylem hazırlığı yapan toplam 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#İSTANBUL #BAHÇELİEVLER

