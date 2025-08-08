İstanbul’da çete baskını: 18 gözaltı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Büyükçekmece ve Esenyurt İlçeleri'nde silahlı eylemlere karışan ve liderliğini yurt dışında bulunan B.Y.'nin yaptığı organize suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. İstanbul, İzmir, Manisa ve Bitlis'te 37 adrese baskın düzenlendi.

Özelikle çalıntı araçları ve motosikletleri kullanılarak "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Kasten Yaralama, Tehdit, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması ve Motosiklet Hırsızlığı" başta olmak üzere çok sayıda suça karışan 18 kişi yakalandı. Operasyonda beş ruhsatsız tabaca, bir çalıntı motosiklet, 19 mermi, bir av tüfeği, üç şarjör ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.