İstanbul’da çete operasyonu: 16 Şüpheli yakalandı

Polis ekipleri, kasten öldürme, yağma (gasp), 6136 sayılı kanuna muhalefet, mala zarar verme, genel güvenliği tehlikeye sokma ve tehdit suçlarına karıştıkları belirlenen organize suç örgütüne yönelik sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 16 şüpheli yakalandı. Edinilen bilgilere göre, Şişli, Beyoğlu, Fatih, Ataşehir, Kadıköy, Sultangazi, Esenyurt, Arnavutköy, Eyüpsultan ve Tekirdağ'da toplam 32 olayın örgütle bağlantılı olduğu tespit edildi.

35 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında firari 25 kişinin yakalanmasına yönelik olarak 17 Ekim 2025 sabahı İstanbul genelinde, ayrıca Edirne ve Mardin illerinde 35 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonda arananlardan 15 şüpheli ile 1 suça sürüklenen çocuk (SSÇ) yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 2 adet 9 mm çapında, 1 adet 6.35 mm çapında ruhsatsız tabanca, 58 adet 9 mm, 30 adet 6.35 mm ve 50 adet 7.65 mm çapında fişek ele geçirildi. Ele geçirilen silah ve mühimmatlarla birlikte gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Gasp Büro Amirliği'ne götürüldü.