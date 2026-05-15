İstanbul’da "change" oto operasyonu: 24 kişi gözaltına alındı! Polis 40 araca el koydu

Giriş Tarihi: 15.05.2026 08:55 Son Güncelleme: 15.05.2026 08:57

İstanbul merkezli 5 ilde, ağır hasarlı araçların fabrikasyon seri numaralarını hacizli araçlara uyarlayıp 'change' araç satanlara yönelik düzenlenen operasyonda 24 şüpheli Oto Hırsızlık Büro Amirliği Ekiplerince yakalandı, 40 araç ele geçirildi.

Yunus Emre KAVAK
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, oto hırsızlığına yönelik operasyon düzenlendi.

HAKSIZ KAZANÇ ÇARKI DEŞİFRE OLDU

Yapılan incelemelerde şüphelilerin trafik kazası, yangın ve deprem gibi nedenlerle kullanılamaz hale gelen araçlara ait fabrikasyon seri numaralarını yurt dışından ya da piyasadan temin ettikleri hacizli, yakalamalı araçların üzerine uyarlayarak 'change' işlemi yaptığı tespit edildi. Bu yöntemle 'change' yaptıkları araçları üçüncü kişilere satarak haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLA YAKALANDILAR

İstanbul merkezli Ankara, Bursa, Diyarbakır ve Sakarya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 24 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

40 ARACA EL KONULDU

Operasyon kapsamında 'change' yapıldığı belirlenen 40 araç ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Soruşturma sürüyor.

Ümmügülsüm Yiğit - Editör
