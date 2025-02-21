İstanbul’da çileye dönüştü

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren yoğunlaşan kar yağışı sabah tüm kenti beyaz örtüyle kapladı. İstanbullular sabaha kar manzarası ile uyandı. İstanbul'da 3 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle kentin iç kısımlarında kar kalınlığı 8 santime ulaşırken, Sarıyer, Başakşehir, Arnavutköy gibi ilçeler ile yüksek kesimlerde kar kalınlığı 20 santime kadar ulaştı. Geceden başlayan kar yağışı kenti beyaz örtüyle kaplarken ara sokaklarda vatandaşlar araçlarını çıkarmakta zorluk çekti. Araçlar buz tutan yollarda ilerlemekte güçlük yaşadı. Ataşehir'de Üsküdar'a sefer yapan otobüs ile Esatpaşa Mahallesi'nde otobüsler yetersiz çalışmalar ve tuzlama yapılmaması nedeniyle yolda kaldı.

KURS VE SINAVLAR ERTELENDİ

Bu arada, İstanbul Valisi Davut Gül olumsuz hava koşulları ile ilgili alınan tedbirleri sosyal medya hesabından duyurdu. Vali Gül, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle, 22-23 Şubat 2025 Cumartesi ve Pazar günleri Bilim ve Sanat Merkezleri, Destekleme ve Yetiştirme Kursları, Motorlu Taşıt Sürücü Kursları (MTSK) sınav ve eğitimleri ile özel öğretim kurslarında eğitim ve öğretime ara verilmesine karar verilmiştir" dedi.