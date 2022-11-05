İstanbul’da cinayete kurban giden kadın Tunceli’de son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Beylikdüzü metrobüs durağında önceki gün yaşanan olayda Tunceli'nin Çemişgezek İlçesi'ne bağlı Payamdüzü Köyü'nden Neriman Sakallı, Sadrettin Özdemir isimli kişi tarafından önce darp edildi ardından da silahla ateş edilerek öldürüldü. Sakallı'yı öldüren Sadrettin Özdemir daha sonra aynı silahla intihar etti.

Erkek cinayetine kurban giden Sakallı'nın naaşı, İstanbul'da yapılan otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere Tunceli'nin Çemişgezek İlçesi'ne bağlı Payamdüzü Köyü'ne getirildi.

Büyük bölümünü kadınların oluşturduğu çok sayıda kişinin katıldığı cenaze töreninde Sakallı için helallik alındı. Törenin ardından Sakallı'nın naaşı, kadınlar tarafından mezarlığa kadar omuzlarda taşındı.

Cenazeyi taşıyan kadınlar, sık sık "Kadına Uzanan Eller Kırılsın!" şeklinde slogan atarken, Sakallı'nın naaşı aile kabristanında toprağa verildi.