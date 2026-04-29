İstanbul’da çocuğunu hastaneye yetiştirmeye çalışan kadına kabusu yaşattılar! Tehditlerin havada uçuştuğu anlar kamerada...

Olay, geçtiğimiz günlerde Büyükçekmece'de meydana geldi. İddiaya göre rahatsızlanan çocuğunu hastaneye götürmek isteyen kadın sürücü, yoğun trafikten çıkmak için karşı şeride geçti.
ÇOCUĞUNU HASTANEYE YETİŞTİRMEK İSTERKEN BAŞINA GELMEYEN KALMADI
Bu sırada karşı yönden gelen Z.E. ile karşı karşıya kalan kadın ile sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Çocuğunu hastaneye yetiştirmek için şerit değiştirdiğini söyleyen kadın ile Z.E. arasındaki tartışma büyüyünce kadın, durumu eşine bildirdi.
TEHDİTLERİN HAVADA UÇUŞTUĞU ANLAR KAMERADA
Bir süre sonra olay yerine gelen kadının eşi A.E. ile O.B., Z.E. ile tartışmaya devam etti. Kadın çocuğunu hastaneye götürmek için olay yerinden ayrılırken, A.E. ve O.B., Z.E.'yi tehdit ederek otomobiline zarar verdi. O anlar Z.E. tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek sanal medyada paylaşıldı.
GÖZALTINA ALINDILAR
Görüntülerin paylaşılmasının ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal devriye çalışmaları kapsamında şüphelileri tespit ederek gözaltına aldı.
SALDIRGANLARA AĞIR FATURA
İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen kadın sürücünün işlemleri sürerken, A.E. ve O.B.'ye 'Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek', 'Trafik işaret ve levhalarına uymamak' ve 'Yayaların trafiği tehlikeye düşürecek hareketlerde bulunmak' maddelerinden toplam 183 bin 492 lira ceza uygulandı.