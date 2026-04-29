İstanbul’da çocuğunu hastaneye yetiştirmeye çalışan kadına kabusu yaşattılar! Tehditlerin havada uçuştuğu anlar kamerada...

Giriş Tarihi: 29.04.2026 13:51

İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde meydana gelen olay pes dedirtti. Çocuğunu hastaneye yetiştirmeye çalışan kadın sürücü şerit değiştirince kabusu yaşadı. ‘Yol verme’ nedeniyle Z.E.’nin önünü kesen A.E. ve O.B. gözaltına alınırken şüphelilere para cezası kesildi. Tehditlerin havada uçuştuğu korku dolu dakikalar kameraya yansıdı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
  • ABONE OL

Olay, geçtiğimiz günlerde Büyükçekmece'de meydana geldi. İddiaya göre rahatsızlanan çocuğunu hastaneye götürmek isteyen kadın sürücü, yoğun trafikten çıkmak için karşı şeride geçti.

ÇOCUĞUNU HASTANEYE YETİŞTİRMEK İSTERKEN BAŞINA GELMEYEN KALMADI

Bu sırada karşı yönden gelen Z.E. ile karşı karşıya kalan kadın ile sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Çocuğunu hastaneye yetiştirmek için şerit değiştirdiğini söyleyen kadın ile Z.E. arasındaki tartışma büyüyünce kadın, durumu eşine bildirdi.

TEHDİTLERİN HAVADA UÇUŞTUĞU ANLAR KAMERADA

Bir süre sonra olay yerine gelen kadının eşi A.E. ile O.B., Z.E. ile tartışmaya devam etti. Kadın çocuğunu hastaneye götürmek için olay yerinden ayrılırken, A.E. ve O.B., Z.E.'yi tehdit ederek otomobiline zarar verdi. O anlar Z.E. tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek sanal medyada paylaşıldı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Görüntülerin paylaşılmasının ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal devriye çalışmaları kapsamında şüphelileri tespit ederek gözaltına aldı.

SALDIRGANLARA AĞIR FATURA

İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen kadın sürücünün işlemleri sürerken, A.E. ve O.B.'ye 'Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek', 'Trafik işaret ve levhalarına uymamak' ve 'Yayaların trafiği tehlikeye düşürecek hareketlerde bulunmak' maddelerinden toplam 183 bin 492 lira ceza uygulandı.

EHLİYETLERİNE EL KONULDU

Şüphelilerin ehliyetlerine 60 gün süreyle el konulurken, araçları da 60 gün trafikten men edildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA