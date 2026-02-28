Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da çok sayıda iş yerini kurşunladılar: Kırmızı bültenle aranıyorlardı! 7 gözaltı
Giriş Tarihi: 28.02.2026 13:00

İstanbul'da çok sayıda iş yerini kurşunladılar: Kırmızı bültenle aranıyorlardı! 7 gözaltı

İstanbul'da kırmızı bültenle aranan kişilerin yönlendirdiği suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin iş yerlerine silahlı saldırı ve yağma amaçlı tehdit olaylarına karıştığı belirlendi.

DHA Yaşam
İstanbul’da çok sayıda iş yerini kurşunladılar: Kırmızı bültenle aranıyorlardı! 7 gözaltı
  • ABONE OL

İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, hakkında kırmızı bültenle arama kararı bulunan kişilerin öncülük ettiği suç örgütleri takibe alındı.

ÇOK SAYIDA OLAYIN FAİLLERİ

Yapılan incelemelerde, 1 Şubat'ta Fatih'te faaliyet gösteren bir iş hanına yönelik kurşunlama, 5 Şubat'ta Zeytinburnu'nda bir tekstil firmasına yönelik silahlı saldırı ve 22 Şubat'ta bir kişiye 4 ayrı iş yerinin fotoğraflarının gönderilerek yağma amacıyla tehdit edilmesi olaylarına karıştıkları tespit edilen kişilerin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Operasyonda 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul'da çok sayıda iş yerini kurşunladılar: Kırmızı bültenle aranıyorlardı! 7 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz