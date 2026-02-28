İstanbul’da çok sayıda iş yerini kurşunladılar: Kırmızı bültenle aranıyorlardı! 7 gözaltı

ÇOK SAYIDA OLAYIN FAİLLERİ

Yapılan incelemelerde, 1 Şubat'ta Fatih'te faaliyet gösteren bir iş hanına yönelik kurşunlama, 5 Şubat'ta Zeytinburnu'nda bir tekstil firmasına yönelik silahlı saldırı ve 22 Şubat'ta bir kişiye 4 ayrı iş yerinin fotoğraflarının gönderilerek yağma amacıyla tehdit edilmesi olaylarına karıştıkları tespit edilen kişilerin yakalanması için operasyon düzenlendi.