İstanbul’da Cumhuriyet coşkusu: Yer gök kırmızı beyaz

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ve cumhuriyetin ilanının 102. Yıl dönümü İstanbul'da törenlerle kutlandı. İstanbul Valiliği, Cumhuriyetin ilanının 102. Yıl dönümü sebebiyle Fatih Vatan Caddesi'nde tören düzenledi. Törende yer gök kırmızı beyaz oldu. Fatih Vatan Caddesi'nde Cumhuriyetin ilanının 102. Yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle düzenlenen törene İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nuri Aslan, Birinci Ordu Komutanı Bahtiyar Ersay ile askeri ve milli erkan ile vatandaşlar katıldı.

"CUMURİYETİ DAHA YÜKSEĞE TAŞIMAK EN BÜYÜK VAZİFEDİR"

İstanbul Valisi Davut Gül ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nuri Aslan, Birinci Ordu Komutanı Bahtiyar Ersay tören aracıyla vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan törende konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "29 Ekim 1923, ya istiklal ya ölüm düsturuyla başlayan emsalsiz mücadelenin Cumhuriyetle taşlandığı gündür. Çok büyük bedeller ödenerek kazanılan bu mücadelenin ardında geldikleri gibi giderler diyen çelik bir irade var. Kucağındaki evladının değil de cephedeki merminin üstünü örten şerife bacıların fedekarlığı var. Maraş'ta Sütçü İmam'ın kahramanlığı, Antep'te Şahin Bey'in direnişi milli mücadeleyi ateşleyen Hasan Tahsin'in cesareti var. Bu zaferin ardında gözünü kırpmadan şehadete koşan Mehmetçik var. Cumhuriyet, adını sayamadığımız daha nice kahramanların, şanlı ecdadın bizlere bıraktığı en kutlu emanettir. Bu emaneti daha yükseğe taşımak bizlere düşen en büyük vazifedir.

Vali Gül, "İşte bu vazifenin, bu sevdanın en güzel nişanelerinden biri İstanbul'umuzun her yerini donatan şanlı bayraklarımız. Yaptığımız çağda uğrayarak evlerini, iş yerlerini, pencerelerini ay yıldızla süsleyen, İstanbul'un kırmızı beyaza yürüyen tüm hemşerilerime yürekten teşekkür ediyorum. Bu tablo Cumhuriyet coşkumuzun en güzel ifadesidir.

Cumhuriyetimizin mayası olan birlik ve beraberliğimizin en somut yansımasıdır. 102 yıl önce olduğu gibi bugün de vatanımıza ve bayrağımıza aynı kararlılıkla sayıp çıkıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin güzeli vizyonuyla geleceğe her zamankinden daha güçlü yürüyoruz.Savunma sarayından teknolojiye, bilimden sanata attığımız her adımla Cumhuriyetimizi daha da güçlendiriyoruz. Ve en önemlisi gözlerimdeki ışık, yüreklerimizdeki vatan sevgilisiyle geleceğimizin teminatı olan siz gençlerimiz sayesinde Cumhuriyet'i emin elde ediyoruz. Geleceğin büyük ve güçlü Türkiye'sini inşa ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerimle sözlerime son verirken Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve silah arkadaşları başta olmak üzere istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını, vatan ve millet uğruna can veren tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Kahraman gazilerimize sağlık, sıhhat ve afiyetler diliyorum." Açıklamasında bulundu.

GEÇİT TÖRENİNDE COŞKU

Yapılan konuşmanın ardından yapılan şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verdi. Törenin sonunda İstanbul'da görev yapan askeri birlikler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve zabıta teşkilatı, çeşitli liseler geçit töreni gerçekleştirdi. Geçiş töreninde yer gök kırmızı beyaz Türk bayraklarıyla dalgalandı.