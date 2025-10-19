Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da darp olayına ilişkin 3 gözaltı! Suç dosyaları kabarık çıktı
Giriş Tarihi: 19.10.2025 23:20

İstanbul Ataşehir'de, bir kişiyi darbedip baygın halde yol kenarına bıraktıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. "Hırsızlık", "uyuşturucu madde kullanmak" ve "tehdit" suçlarından kaydı olduğu belirlenen şüpheliler, polis merkezine teslim edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ataşehir'de bir grubun bir kişiyi darbettikten sonra baygın halde yola bırakıp, olay yerinden kaçtığına ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine inceleme başlattı.

Bu kapsamda Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekiplerin yürüttüğü çalışmada, olayın müştekilerinin S.D. ve F.B olduğu tespit edildi.

3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Polis ekiplerinin görüştüğü müştekilerin, boş arazide alkol aldıkları sırada yüksek ses nedeniyle kendi aralarında kavga ettiklerini, olayın devamında kırmızı ışıkta tekrar karşılaştıklarını ve kavgaya devam ettiklerini beyan ettikleri öğrenildi.

Yapılan incelemede kavgaya karıştığı tespit edilen F.Y, G.T. ve S.C.M. polis ekiplerince yakalandı.

SUÇ DOSYALARI KABARIK

Şüphelilerden F.Y. ve G.T'nin "hırsızlık", S.C.M'nin ise "uyuşturucu madde kullanmak" ve "tehdit" suçlarından kaydı olduğu belirlendi.

Zanlılar işlemleri için İçerenköy Polis Merkezi'ne teslim edildi.

