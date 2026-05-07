İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı!

11 GÖZALTI

Kimlik ve adres tespitinin ardından düzenlenen eş zamanlı baskınlarda DEAŞ yanlısı 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlara da el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler ifade işlemleri için İstanbul Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör