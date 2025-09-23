İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülmekte olan soruşturmada, DEAŞ Silahlı Terör Örgütü ile bağlantılı olan, çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduklarına dair bilgiler iletilen ve ülkemiz açısından tehdit oluşturduğu gerekçesiyle YTS (Yabancı Terörist Savaşçı) mensubu 8 şahıs tespit edildi.

SOSYAL MEDYA PROPAGANDASI VE PARA DESTEĞİ

DEAŞ yanlısı şahıslarla irtibatlı olan, örgüte müzahir sosyal medya paylaşımlarında bulunan, örgütün güncel propaganda faaliyetlerini yapan 1 şahıs ve

örgüte para transferinde bulunarak destek sağlayan 1 şahsa yönelik operasyon düzenlendi.

7 GÖZALTI

Toplam 10 şahsa yönelik sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda 7 şahıs gözaltına alındı.