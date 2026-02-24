Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da DEAŞ terör örgütüne operasyon: 11 şüpheli gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 24.02.2026 09:05

İstanbul'da DEAŞ terör örgütüne operasyon: 11 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'la iltisaklı oldukları ve sosyal medya kanalları aracılığıyla propaganda yaptıkları tespit edilen 11 şüpheli, emniyet ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı.

AA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

11 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bu kapsamda terör örgütüyle iltisaklı faaliyet yürüten ve sosyal medya kanalları aracılığıyla propaganda yapan şüphelilerin kimlik ve adresleri tespit edildi.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

