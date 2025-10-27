İstanbul’da DEAŞ’a Şafak Operasyonu: 21 Gözaltı!

Edinilen bilgilere göre, örgütle bağlantılı olduğu tespit edilen 24 şüpheliye yönelik sabah saatlerinde 11 ilçede, 22 farklı adrese eş zamanlı baskın gerçekleştirildi.

DEAŞ'IN DİJİTAL YAPILANMASINA DARBE

Operasyonda, örgütün haberleşme ağı olarak kullandığı "Rockhetchat" isimli internet tabanlı uygulama üzerinden iletişim kurdukları belirlenen 4 şüpheli, sosyal medya üzerinden DEAŞ propagandası yaptıkları tespit edilen 11 kişi ve çatışma bölgeleriyle bağlantılı, ülke güvenliği açısından tehdit oluşturan 9 yabancı terörist hedef alındı. Emniyet güçlerinin başarılı operasyonu sonucu 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari konumda bulunan 3 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği bildirildi.