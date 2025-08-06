İstanbul’da denize girmek yasak mı, hangi ilçede yasaklandı? Kaymakamlık açıkladı! İşte yasak olan tarihler ve bölgeler

Yetkililer, vatandaşların güvenliği için bazı sahil bölgelerinde denize girmenin yasaklandığını duyurdu. Bölgedeki riskler göz önünde bulundurularak halkın can güvenliğini sağlamak amacıyla alınan önlemler kamuoyu ile paylaşılıyor. Yaz sezonunun devam ettiği bu dönemde, denize girmek isteyen vatandaşların yasak bölgeler ve yasaklama süresi hakkında güncel bilgileri takip etmeleri büyük önem taşıyor. İşte, o açıklama!
Dalga boyu nedeniyle önlem alan Beykoz Kaymakamlığından açıklama paylaşıldı. Sosyal medyadan paylaşılan açıklamda "İlçemiz Beykoz sınırlarında, Karadeniz'e kıyısı bulunan sahiller, plajlar ve koylarda dalga boyu yüksekliği sebebiyle, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince; 5 gün denize girmek yasaklanmıştır" denildi. İşte, o tarihler:
Kocaeli'nin bir ilçesi olan Kandıra'da da 3 gün süreyle denize girmek yasaklandı. Vatanşlarını uyaran Kandıra Kaymakamlığı'nın paylaştığı açıklama şöyle:
"Saygıdeğer vatandaşlarımız olumsuz hava/deniz şartları sebebiyle Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri (6-8 Ağustos 2025) Kandıra ilçemizde bulunan tüm plajlarda denize girmek tehlikeli ve yasaktır."