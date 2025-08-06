Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da denize girmek yasak mı, hangi ilçede yasaklandı? Kaymakamlık açıkladı! İşte yasak olan tarihler ve bölgeler
Giriş Tarihi: 6.8.2025 11:48 Son Güncelleme: 6.8.2025 11:48

İstanbul'da denize girmek yasak mı, hangi ilçede yasaklandı? Kaymakamlık açıkladı! İşte yasak olan tarihler ve bölgeler

İstanbul ve tüm sahil şehirlerinde zaman zaman hava şartları ve dalga boyu nedeniyle denie girmek tehlikeli olabiliyor. Bu sebeple gerekli önlemleri alan belediyeler ve kaymakamlıklar tatilcilerin her zaman kontrolünde oluyor. Megakentte yağış uyarıları ardından İstanbul'da denize girmek yasaklandı mı, nerelerde yasak gibi sorular gündeme geldi. Kaymakamlık açıkladı! İşte, denize girmenin yasak olduğu yerler ve tarihleri 2025:

İstanbul’da denize girmek yasak mı, hangi ilçede yasaklandı? Kaymakamlık açıkladı! İşte yasak olan tarihler ve bölgeler

Yetkililer, vatandaşların güvenliği için bazı sahil bölgelerinde denize girmenin yasaklandığını duyurdu. Bölgedeki riskler göz önünde bulundurularak halkın can güvenliğini sağlamak amacıyla alınan önlemler kamuoyu ile paylaşılıyor. Yaz sezonunun devam ettiği bu dönemde, denize girmek isteyen vatandaşların yasak bölgeler ve yasaklama süresi hakkında güncel bilgileri takip etmeleri büyük önem taşıyor. İşte, o açıklama!

İSTANBUL'DA DENİZE GİRMEK YASAKLANDI MI?

Dalga boyu nedeniyle önlem alan Beykoz Kaymakamlığından açıklama paylaşıldı. Sosyal medyadan paylaşılan açıklamda "İlçemiz Beykoz sınırlarında, Karadeniz'e kıyısı bulunan sahiller, plajlar ve koylarda dalga boyu yüksekliği sebebiyle, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince; 5 gün denize girmek yasaklanmıştır" denildi. İşte, o tarihler:

  • 06.08.2025 (Çarşamba)
  • 07.08.2025 (Perşembe)
  • 08.08.2025 (Cuma)
  • 09.08.2025 (Cumartesi)
  • 10.08.2025 (Pazar)

KOCAELİ'DE DENİZE GİRMEK YASAK MI?

Kocaeli'nin bir ilçesi olan Kandıra'da da 3 gün süreyle denize girmek yasaklandı. Vatanşlarını uyaran Kandıra Kaymakamlığı'nın paylaştığı açıklama şöyle:

"Saygıdeğer vatandaşlarımız olumsuz hava/deniz şartları sebebiyle Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri (6-8 Ağustos 2025) Kandıra ilçemizde bulunan tüm plajlarda denize girmek tehlikeli ve yasaktır."

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İstanbul'da denize girmek yasak mı, hangi ilçede yasaklandı? Kaymakamlık açıkladı! İşte yasak olan tarihler ve bölgeler
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