İstanbul’da denize girmek yasak mı, hangi ilçede yasaklandı? Kaymakamlık açıkladı! İşte yasak olan tarihler ve bölgeler

Yetkililer, vatandaşların güvenliği için bazı sahil bölgelerinde denize girmenin yasaklandığını duyurdu. Bölgedeki riskler göz önünde bulundurularak halkın can güvenliğini sağlamak amacıyla alınan önlemler kamuoyu ile paylaşılıyor. Yaz sezonunun devam ettiği bu dönemde, denize girmek isteyen vatandaşların yasak bölgeler ve yasaklama süresi hakkında güncel bilgileri takip etmeleri büyük önem taşıyor. İşte, o açıklama!