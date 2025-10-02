Giriş Tarihi: 2.10.2025 16:17Son Güncelleme: 2.10.2025 16:21
İstanbul'da deprem paniği: Okullar tahliye edildi!
Marmaraereğlisi açıklarında saat 14.55'te 5.0 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Deprem sonrası İstanbul'da okullar tahliye edildi...
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinin açıklarında saat 14.55'te meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da da hissedildi. Kent genelinde hissedilen depreme okulda yakalanan öğrenciler, okul bahçelerine çıkarıldı.
Silivri, Avcılar, Gaziosmanpaşa ve Kartal'da öğretmenlerinin gözetiminde tahliye edilen öğrencileri veliler okul kapısında bekledi.
