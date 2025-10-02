Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da deprem paniği: Okullar tahliye edildi!
Giriş Tarihi: 2.10.2025 16:17 Son Güncelleme: 2.10.2025 16:21

Marmaraereğlisi açıklarında saat 14.55'te 5.0 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Deprem sonrası İstanbul'da okullar tahliye edildi...

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinin açıklarında saat 14.55'te meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da da hissedildi. Kent genelinde hissedilen depreme okulda yakalanan öğrenciler, okul bahçelerine çıkarıldı.

Silivri, Avcılar, Gaziosmanpaşa ve Kartal'da öğretmenlerinin gözetiminde tahliye edilen öğrencileri veliler okul kapısında bekledi.

