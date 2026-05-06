İstanbul'da dernek üzerinden vugun yapanlara operasyonYardım paralarını “Huzur Hakkı” diye dağıttılar

Operasyonu İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenledi. İddialara göre; "Oh Be Dünya Varmış" isimli bir dernek bünyesinde gerçekleştirilen mali işlemlere yönelik inceleme ve araştırmalarla; söz konusu derneğe "Yardım" adı altında aktarılan yaklaşık 372 milyon 558 bin 491 lira tutarındaki paranın 72 milyon liralık kısmının amacı dışında kullanıldığı tespit edildi. Yapılan mali analizler, banka hesap hareketleri ve kayıtların incelenmesi sonucu; söz konusu tutarların dernek faaliyetleri kapsamında kullanılmadığı, şüphelilerin şahsi harcamalarında değerlendirildiği, ayrıca bu paraların şüphelilere ait hesaplara "Huzur Hakkı, Maaş Ödemesi" ve benzeri açıklamalarla transfer edilerek usulsüz şekilde dağıtıldığı saptandı.



ÜÇ İLDE OPERASYON YAPILDI



İddialara göre; maddi durumları kötü olan ve depremzedeler için kurulduğu iddia edilen söz konusu derneğin bazı yöneticilerinin beyan edilen gelirleri ile mali durumları arasında açık bir orantısızlık bulunduğu, şüphelilerin suçtan elde edilen gelirleri aklama fiilini organize bir şekilde gerçekleştirdikleri belirlendi. İstanbul, Sivas ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!