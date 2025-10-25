Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da dev uyuşturucu operasyonu: 381 kilo metamfetamin, 1 milyon 85 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Giriş Tarihi: 25.10.2025 11:25

İstanbul’da dev uyuşturucu operasyonu: 381 kilo metamfetamin, 1 milyon 85 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

İstanbul’da düzenlenen geniş kapsamlı narkotik operasyonlarında 381 kilogram metamfetamin, 1 milyon 85 bin adet uyuşturucu hap ve 14 ton bonzai üretilebilecek miktarda hammadde ele geçirildi. Operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
İstanbul’da dev uyuşturucu operasyonu: 381 kilo metamfetamin, 1 milyon 85 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Büyükçekmece, Fatih, Bağcılar, Sultangazi ve Beylikdüzü ilçelerinde geçen hafta eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

OPERASYONLARDA DEV MİKTARDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda 381 kilogram metamfetamin, 1 milyon 85 bin uyuşturucu hap, 142 kilogram bonzai hammaddesi ve 203,5 kilogram kimyasal katkı ele geçirildi. Ele geçirilen hammaddelerden 14 ton bonzai üretilebileceği bildirildi.

10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Narkotik ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda tespit edilen adreslere yapılan baskınlarda 10 şüpheli yakalandı. Zanlılar hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

"BU MÜCADELEYİ SADECE ÜLKEMİZ İÇİN DEĞİL, İNSANLIK İÇİN YAPIYORUZ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyona ilişkin yaptığı açıklamada, "Bizim bütün mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak. Bu mücadeleyi sadece ülkemiz için değil, tüm insanlık için yapıyoruz" ifadelerini kullandı. Bakan Yerlikaya, operasyonlara emeği geçenleri tebrik etti.

ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul’da dev uyuşturucu operasyonu: 381 kilo metamfetamin, 1 milyon 85 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz