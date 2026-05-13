Giriş Tarihi: 13.05.2026 15:32

SON DAKİKA... MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Interpol tarafından "Difüzyon Mesajı" ile aranıyordu: Mohamed Boulakhrif yakalandı

İstanbul'da MİT ve Narkotik Polisi'nin ortak operasyonuyla, kriptolu uygulamalar üzerinden uyuşturucu trafiğini yöneten ve hakkında kırmızı bülten öncesi acil yakalama kaydı (Difüzyon) bulunan 34 yaşındaki Mohamed Boulakhrif, Şişli'de gizlendiği adreste yakalandı.

Ali Rıza AKBULUT Ali Rıza AKBULUT
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile ortaklaşa yürüttüğü teknik ve fiziki takibin ardından Şişli'de narkotik suçu işlemesi sebebiyle aranan bir kişi yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, uluslararası uyuşturucu trafiğini yöneten önemli bir isim Mohamed BOULAKHRIF gözaltına alındı.

KRİPTOLU MESAJLARLA GİZLENMEYE ÇALIŞTI

Yakalanan 34 yaşındaki Boulakhrif, uyuşturucu madde ticareti faaliyetlerini gizlemek ve güvenlik güçlerinin takibinden kaçmak amacıyla özel kriptolu haberleşme uygulamaları kullandığı tespit edildi. Şüphelinin tüm gizlilik çabalarına rağmen, narkotik ekipleri ve istihbarat birimlerinin eşgüdümlü çalışması sonucu saklandığı adres belirlendi.

DİFÜZYON MESAJI İLE ARANIYORDU

Operasyonun dikkat çeken bir detayı ise Mohamed BOULAKHRIF hakkında bulunan Difüzyon Mesajı aranması olması oldu. Difüzyon mesajı, kırmızı bülten çıkartılma sürecindeki bürokratik zaman kaybını önlemek amacıyla, ilgili ülkenin Interpol birimi tarafından diğer ülkelere gönderilen "acil yakalama" statüsündeki dağıtımlı bir yazı. Şişli'de yakalanarak gözaltına alınan Boulakhrif, emniyete götürüldü.

